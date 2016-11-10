Як світові ЗМІ відреагували на перемогу Д.Трампа - фоторепортаж
Київ • УНН
КИЇВ. 10 листопада. УНН. У зв’язку з перемогою кандидата від республіканців Дональда Трампа на президентських виборах у США, перші сторінки більшості світових видань світу були присвячені саме цій темі. У The New York Times показали, як мас-медіа відреагували на новину, передає УНН.
На світовому рівні результати виборів у США були прийняті з долею іронії та здивування.
Наприклад, обкладинка мексиканського видання "Vanguardia" моє заголовок "Upsss!", що добре передає здивування редакторів видання та жителів Мексики.
Заголовок статті бразильської газети "O Povo" перекладається як "Трамп дивує та перемагає".
Але найбільш сміливою обкладинкою може вважатися свіжий випуск "Daily News", на якій зображений Білий дім з написом "Будинок жахів".
Нагадаємо, республіканець Дональд Трамп переміг на виборах президента США.