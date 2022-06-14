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Как российский олигархат оказался на крючке у путина и пытался с помощью Украины погасить свои долги перед рф

Киев • УНН

 • 792928 просмотра

КИЕВ. 15 июня. УНН. Ряд российских олигархов, которые приближены к владимиру путину, сидят на “крючке” президента рф. А все потому, что должны “Сбербанку россии” столько денег, что при погашении долгов, по факту, останутся ни с чем. На фоне войны, журналисты УНН решили разобраться, как путин контролирует своих приспешников и держит на коротком поводке и как с этим связана Украина.

Долги россиян перед “Сбербанком”

Российские олигархи, в частности присутствовавшие на встрече 24 февраля, в марте попали в санкционный список Евросоюза. Среди них оказался и российский олигарх Дмитрий Мазепин — тогдашний гендиректор концерна “Уралхим”.

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“Тот факт, что он (Мазепин — ред.) был приглашен на эту встречу, показывает, что он является членом ближайшего окружения владимира путина и поддерживает, совершает действия или политику, которые подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины, а также стабильности и безопасности в Украине”, — говорится в отметке, что стоит напротив фамилии Мазепина (и других бизнесменов с уточнением их фамилий) в документе ЕС.

Сразу после такого заявления российский олигарх снизил свою долю в “Уралхиме”, который ему принадлежал, ниже 50% и ушел с должности гендиректора, передав “кресла” руководителей своим приспешникам — Коняеву и Татьянину.

И это несмотря на то, что Мазепин, можно сказать, создал концерн “Уралхим” своими же руками, соединив под одним холдингом свои же предприятия.

Но был ли бизнес российского олигарха действительно прибыльным? Как отмечают иностранные эксперты, главным кредитором холдинга Мазепина был “Сбербанк россии”. И это не удивительно — с главой банка Германом Грефом у владельца “Уралхима” уже давно были дружеские отношения: вдохновившись примером Грефа, Мазепин даже общался с индийским гуру Садхгуру и приглашал его в офис “Уралхима” в Москве.

Оставив за скобками “духовные практики” и говоря языком цифр, аналитики подчеркивают, что на 2021 год стоимость заложенных “Сбербанка” акций существенно превышает сумму кредита: холдинг Мазепина примерно оценивается в 8–9 млрд долл., однако с учетом долга его стоимость, скорее всего, является отрицательной, что свидетельствует о влиянии “Сбербанка” на олигарха.

Контроль ОПЗ

Параллельно с продажей акций “Уралхима”, подконтрольное Мазепину предприятие выкупило почти все акции “ТольттиАзот”, которым теперь также фактически руководит господин Мазепин.

Несмотря на то, что “Тольяттиазот” — российское предприятие, производящее аммиак, оно в прямом и переносном смысле связано с Украиной через аммиакопровод “Тольятти-Одесса”, через который и транспортирует аммиак из Одесского припортового завода. Это — единственная возможность экспорта этой продукции в другие страны.

По словам Мазепина (которому принадлежит наибольшая доля акций “Тольяттиазот”), транзит аммиака через Украину постоянно сопровождался большим количеством рисков из-за конфликтов двух стран.

Однако отказаться от него он не мог, ибо других путей транспортировки аммиака у российского предприятия до сих пор нет. В то же время от поставок аммиака через Украину на Запад россия ежегодно получала до 12 миллиардов долларов, что реально помогало бы российскому олигарху постепенно покрывать свои долги перед “Сбербанком”.

Как стало известно редакции УНН, за несколько дней до начала войны в Украине, Мазепин общался с президентом рф путиным и обещал “сдать” Одессу (на территории которой и находится припортовый завод, через который происходит экспорт российского аммиака на заводы американской нефтяной компании), в обмен на контроль над этим предприятием.

Добавим

Как выяснила редакция УНН, заявления путинских пропагандистов относительно того, что армия рф дойдет до Днепра за 3 дня звучали одновременно с заявлениями Дмитрия Мазепина о том, что его концерн “Уралхим” хочет снизить зависимость от поставок аммиака через Украину.

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