Як російський олігархат опинився на гачку у путіна і намагався за допомогою України погасити свої борги перед рф

ukru
Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
1 квітня, 18:40 • 39101 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

1 квітня, 17:04 • 85934 перегляди

Трамп розчарований лідерами України та росії - Білий дім

1 квітня, 12:21 • 125071 перегляди

Україна отримала ще €3,5 млрд від ЄС у межах Ukraine Facility

Ексклюзив
1 квітня, 11:39 • 176492 перегляди

НАБУ “затримало” малолітніх дітей на трасі під Києвом - телефонувати адвокату заборонили, посилаючись на наказ керівництва

Ексклюзив
1 квітня, 10:23 • 173486 перегляди

Пособництво рф: прокуратура назвала регіони-лідери за кількістю злочинів

Ексклюзив
1 квітня, 10:07 • 172051 перегляди

Виробники ліків сплачують найменше податків серед фармацевтичної галузі - ДПС

Ексклюзив
1 квітня, 09:22 • 148897 перегляди

"Прослушка" в офісі адвокатів: Національна Асоціація подала заяву до Генпрокурора та ДБР про грубий злочин з боку НАБУ

1 квітня, 08:59 • 115748 перегляди

Україна буде працювати з США для досягнення взаємоприйнятного тексту угоди про копалини - Сибіга

Ексклюзив
1 квітня, 07:46 • 108871 перегляди

НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці

1 квітня, 05:30 • 310560 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
3 м/с
95 %
745 мм
Невеликий дощ, очікується, що дощ триватиме протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

У рейтинг найбагатших людей світу за версією Forbes потрапили шість українців: імена

1 квітня, 15:11 • 36445 перегляди

Через погодні умови та близькі вибухи: у Харкові замінили прапор на найвищому флагштоку

1 квітня, 15:15 • 47325 перегляди

Військові знову можуть придбати квитки зі спецрезерву Укрзалізниці в Армія+

1 квітня, 15:34 • 39115 перегляди

Окупанти завдали десятки ударів по Дніпропетровщині: серед постраждалих 14-річний хлопчик

1 квітня, 16:13 • 34737 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 45141 перегляди
Публікації

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 185075 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 310553 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 571324 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 514883 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 715283 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Анналена Бербок

Ілон Маск

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Німеччина

Київ

Франція

Реклама
УНН Lite

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 45141 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 92932 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 120515 перегляди

"Вона тепер моя": Марк Цукерберг купив сорочку, яку носив його кінодвійник

1 квітня, 07:47 • 143522 перегляди

Чотири байопіки про Beatles анонсували на 2028 рік: розкрито зірковий акторський склад

1 квітня, 06:11 • 157027 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

Безпілотний літальний апарат

IRIS-T

Зенітна установка Gepard

Фокс Ньюс

Як російський олігархат опинився на гачку у путіна і намагався за допомогою України погасити свої борги перед рф

Як російський олігархат опинився на гачку у путіна і намагався за допомогою України погасити свої борги перед рф

Київ • УНН

 • 792935 перегляди

КИЇВ. 15 червня. УНН. Низка російських олігархів, які наближені до володимира путіна, сидять на “гачку” президента рф. А все через те, що винні “Сбербанку росії” стільки грошей, що при погашенні боргів, по факту, залишаться ні з чим. На тлі війни, журналісти УНН вирішили розібратися, як путін контролює своїх поплічників та тримає на короткому повідку і як з цим пов’язана Україна.

Борги росіян перед “Сбербанком”

Російські олігархи, зокрема ті, хто були присутні на зустрічі 24 лютого, у березні потрапили у санкційний список Євросоюзу. Серед них опинився й російський олігарх Дмитро Мазепін — тодішній гендиректор концерну “Уралхім”.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: “Вкрасти ящик горілки, продати і гроші пропити” — експерт про формулу російського бізнесу

“Той факт, що він (Мазепін — ред.) був запрошений на цю зустріч, показує, що він є членом найближчого оточення володимира путіна і підтримує, здійснює дії чи політику, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також стабільності та безпеці в Україні”, — йдеться у позначці, що стоїть навпроти прізвища Мазепіна (та інших бізнесменів з уточненням їх прізвищ) у документі ЄС.

Одразу після такої заяви російський олігарх знизив свою частку в “Уралхімі”, який йому належав, нижче 50% і пішов з посади гендиректора, передавши “крісла” керівників своїм поплічникам — Коняеву та Татьяніну.

І це попри те, що Мазепін, можна сказати, створив концерн “Уралхім” своїми ж руками, об’єднавши під одним холдингом свої ж підприємства.

Але чи був бізнес російського олігарха дійсно прибутковим? Як зазначають іноземні експерти, головним кредитором холдингу Мазепіна був “Сбербанк росії”. І це не дивно — з головою банку Германом Грефом у власника “Уралхіму” вже давно були дружні стосунки: надихнувшись прикладом Грефа, Мазепін навіть спілкувався з індійським гуру Садхгуру і запрошував його до офісу “Уралхіму” у Москві.

Залишивши за дужками “духовні практики” і говорячи мовою цифр, аналітики наголошують, що на 2021 рік вартість закладених “Сбербанку” акцій істотно перевищує суму кредиту: холдинг Мазепіна приблизно оцінюється в 8–9 млрд долл., однак з урахуванням боргу його вартість, скоріш за все, є негативною, що свідчить про вплив “Сбербанку” на олігарха.

Контроль ОПЗ

Паралельно з продажем акцій “Уралхіму”, підконтрольне Мазепіну підприємство викупило майже всі акції “ТольттіАзот”, яким тепер також фактично керує пан Мазепін.

Попри те, що “Тольяттіазот” — російське підприємство, яке виробляє аміак, воно у прямому та переносному сенсі пов’язане з Україною через аміакопровід “Тольятті-Одеса”, через який й транспортує аміак з Одеського припортового заводу. Це — єдина можливість експорту цієї продукції в інші країни.

За словами Мазепіна (якому належить найбільша частка акцій “Тольяттіазот”), транзит аміаку через Україну постійно супроводжувався великою кількістю ризиків через конфлікти двох країн.

Однак відмовитися від нього він не міг, бо інших шляхів транспортування аміаку у російського підприємства досі немає. Водночас від поставок аміаку через Україну на Захід росія щорічно отримувала до 12 мільярдів доларів, що реально допомагало б російському олігарху поступово покривати свої борги перед “Сбербанком”.

Як стало відомо редакції УНН, за кілька днів до початку війни в Україні, Мазепін спілкувався з президентом рф путіним та обіцяв “здати” Одесу (на території якої і знаходиться припортовий завод, через який відбувається експорт російського аміаку до заводів американської нафтової компанії), в обмін на контроль над цим підприємством.

Додамо

Як з’ясувала редакція УНН, заяви путінських пропагандистів щодо того, що армія рф дійде до Дніпра за 3 дні лунали одночасно із заявами Дмитра Мазепіна про те, що його концерн “Уралхім” хоче знизити залежність від постачання аміаку через Україну.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

ВійнаЕкономікаПолітика
Bitcoin
$85,166.00
Золото
$3,146.89
Tesla
$268.93
Brent
$74.53
S&P 500
$5,597.74
Газ TTF
$42.45
Ethereum
$1,905.00