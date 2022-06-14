Як російський олігархат опинився на гачку у путіна і намагався за допомогою України погасити свої борги перед рф

Борги росіян перед “Сбербанком”

Російські олігархи, зокрема ті, хто були присутні на зустрічі 24 лютого, у березні потрапили у санкційний список Євросоюзу. Серед них опинився й російський олігарх Дмитро Мазепін — тодішній гендиректор концерну “Уралхім”.

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“Той факт, що він (Мазепін — ред.) був запрошений на цю зустріч, показує, що він є членом найближчого оточення володимира путіна і підтримує, здійснює дії чи політику, які підривають чи загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, а також стабільності та безпеці в Україні”, — йдеться у позначці, що стоїть навпроти прізвища Мазепіна (та інших бізнесменів з уточненням їх прізвищ) у документі ЄС.

Одразу після такої заяви російський олігарх знизив свою частку в “Уралхімі”, який йому належав, нижче 50% і пішов з посади гендиректора, передавши “крісла” керівників своїм поплічникам — Коняеву та Татьяніну.

І це попри те, що Мазепін, можна сказати, створив концерн “Уралхім” своїми ж руками, об’єднавши під одним холдингом свої ж підприємства.

Але чи був бізнес російського олігарха дійсно прибутковим? Як зазначають іноземні експерти, головним кредитором холдингу Мазепіна був “Сбербанк росії”. І це не дивно — з головою банку Германом Грефом у власника “Уралхіму” вже давно були дружні стосунки: надихнувшись прикладом Грефа, Мазепін навіть спілкувався з індійським гуру Садхгуру і запрошував його до офісу “Уралхіму” у Москві.

Залишивши за дужками “духовні практики” і говорячи мовою цифр, аналітики наголошують, що на 2021 рік вартість закладених “Сбербанку” акцій істотно перевищує суму кредиту: холдинг Мазепіна приблизно оцінюється в 8–9 млрд долл., однак з урахуванням боргу його вартість, скоріш за все, є негативною, що свідчить про вплив “Сбербанку” на олігарха.

Контроль ОПЗ

Паралельно з продажем акцій “Уралхіму”, підконтрольне Мазепіну підприємство викупило майже всі акції “ТольттіАзот”, яким тепер також фактично керує пан Мазепін.

Попри те, що “Тольяттіазот” — російське підприємство, яке виробляє аміак, воно у прямому та переносному сенсі пов’язане з Україною через аміакопровід “Тольятті-Одеса”, через який й транспортує аміак з Одеського припортового заводу. Це — єдина можливість експорту цієї продукції в інші країни.

За словами Мазепіна (якому належить найбільша частка акцій “Тольяттіазот”), транзит аміаку через Україну постійно супроводжувався великою кількістю ризиків через конфлікти двох країн.

Однак відмовитися від нього він не міг, бо інших шляхів транспортування аміаку у російського підприємства досі немає. Водночас від поставок аміаку через Україну на Захід росія щорічно отримувала до 12 мільярдів доларів, що реально допомагало б російському олігарху поступово покривати свої борги перед “Сбербанком”.

Як стало відомо редакції УНН, за кілька днів до початку війни в Україні, Мазепін спілкувався з президентом рф путіним та обіцяв “здати” Одесу (на території якої і знаходиться припортовий завод, через який відбувається експорт російського аміаку до заводів американської нафтової компанії), в обмін на контроль над цим підприємством.

Додамо

Як з’ясувала редакція УНН, заяви путінських пропагандистів щодо того, що армія рф дійде до Дніпра за 3 дні лунали одночасно із заявами Дмитра Мазепіна про те, що його концерн “Уралхім” хоче знизити залежність від постачання аміаку через Україну.