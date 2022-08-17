"Как пират - с выключенными системами идентификации": в Мариуполь из рф прибыл паром военного назначения
Киев • УНН
КИЕВ. 17 августа. УНН. Российские оккупационные власти пришвартовали паром военного назначения в порту разрушенного Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.
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“Собственно, как и предупреждали. Паром исключительно военного назначения. русня не только прячет боекомплекты в кузова псевдо-гуманитарных грузовиков. Целый пассажирско-пиратский паром задействован для этих целей”, – говорится в сообщении.
Детали
Андрющенко сообщил, что в Мариупольском порту пришвартовался военный паром “Лаврентий”. Паром прибыл пустой, “как настоящий пират – с выключенными системами идентификации”.
“Что-нибудь будет забирать в порту Мариуполя и тащить в Ейск. Пожалуй, не мародерства ждали мариупольцы, но чьего другого ждать от россии?”– добавил он.
Дополнение
Во временно занятом оккупантами Мариуполе Донецкой области российские захватчики решили "легализовать" украденные у мариупольцев автомобили.