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"Как пират - с выключенными системами идентификации": в Мариуполь из рф прибыл паром военного назначения

Киев • УНН

 • 341530 просмотра

КИЕВ. 17 августа. УНН. Российские оккупационные власти пришвартовали паром военного назначения в порту разрушенного Мариуполя. Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко, пишет УНН.

"Как пират - с выключенными системами идентификации": в Мариуполь из рф прибыл паром военного назначения

Цитата

“Собственно, как и предупреждали. Паром исключительно военного назначения. русня не только прячет боекомплекты в кузова псевдо-гуманитарных грузовиков. Целый пассажирско-пиратский паром задействован для этих целей”, – говорится в сообщении.

Детали

Андрющенко сообщил, что в Мариупольском порту пришвартовался военный паром “Лаврентий”. Паром прибыл пустой, “как настоящий пират – с выключенными системами идентификации”.

“Что-нибудь будет забирать в порту Мариуполя и тащить в Ейск. Пожалуй, не мародерства ждали мариупольцы, но чьего другого ждать от россии?”– добавил он.

Дополнение

Во временно занятом оккупантами Мариуполе Донецкой области российские захватчики решили "легализовать" украденные у мариупольцев автомобили.

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