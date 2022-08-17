“Як пірат - з вимкненими системами ідентифікації”: у Маріуполь з рф прибув паром військового призначення
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Російська окупаційна влада пришвартовала паром військового призначення у порту зруйнованого Маріуполя. Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко, пише УНН.
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“Власне, як і попереджали. Паром виключно військового призначення. Русня не лише ховає боєкомплекти в кузови псевдо гуманітарних вантажівок. Цілий пасажирсько-пиратський паром задіяно для цих цілей”, – йдеться в повідомленні.
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Андрющенко повідомив, що в Маріупольский порт пришвартувався військвий паром “Лаврентій”. Паром прибув пустий, “як справжній пірат - з вимкненими системами ідентифікації”.
“Щось буде забирати в порту Маріуполя та тягнути в Єйськ. Мабуть, не мародерства очікували маріупольці, але чього іншого чекати від росії?” – додав він.
Доповнення
У тимчасово зайнятому окупантами Маріуполі Донецької області російські загарбники вирішили "легалізувати" вкрадені у маріупольців автівки.