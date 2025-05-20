Як отримати резервні коди у Facebook, щоб зайти на сторінку: алгоритм дій

Резервные коды – это набор из 10 одноразовых кодов, которые можно использовать для входа на свою страницу. Это возможно, если нет доступа к основному методу подтверждения, например, с помощью SMS или приложения для аутентификации. О том, как можно получить резервные коды в Facebook на примере мобильной версии приложения, сообщает УНН со ссылкой на Национальную полицию Украины.

Детали

Каждый код можно использовать только один раз, что обеспечивает дополнительный уровень безопасности. Рекомендуется хранить коды в надежном месте, чтобы иметь возможность быстро восстановить доступ к своей странице в случае необходимости. Если использовать все коды, или потерять их, можно сгенерировать новые.

Алгоритм по получению кодов в Facebook:

нажать на значок профиля в верхнем правом углу страницы Facebook;

выбрать “Настройки и конфиденциальность” далее – “Настройки”;

перейти в “Центр учетных записей”;

перейти в раздел “Пароль и безопасность”;

в секции “Двухэтапная проверка” выбрать необходимый профиль (возможно, потребуется ввести пароль);

далее – “Дополнительные способы” и нажать кнопку “Коды восстановления”, затем – кнопку “Включить” или “Получить коды”.

Напомним

В ЦПД предупредили украинцев о распространении в Telegram новой мошеннической схемы. Злоумышленники предлагают пользователям мобильного оператора Vodafone якобы от имени компании заменить SIM-карты через фишинговые ссылки.