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У Telegram шириться нова шахрайська схема: користувачам Vodafone пропонують заміну SIM-карт

Київ • УНН

 • 850 перегляди

У Telegram шахраї, маскуючись під Vodafone, пропонують заміну SIM-карток через фішингові посилання. Компанія заявляє, що надсилає інформацію лише через офіційні канали.

У Telegram шириться нова шахрайська схема: користувачам Vodafone пропонують заміну SIM-карт

У Центрі протидії дезінформації попередили про розповсюдження у Telegram нової шахрайської схеми. Зловмисники пропонують користувачам Vodafone від імені компанії заміну SIM-картки, спонукаючи скористатися фішинговими посиланнями. Про це повідомляє УНН з посиланням на ЦПД.

Деталі

У Telegram з’явилися акаунти, які маскуються під Vodafone і розсилають користувачам повідомлення про нібито "завершення дії номера" з проханням замінити SIM-картку.

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Це шахрайство. Vodafone офіційно повідомив, що компанія ніколи не надсилає подібних повідомлень через месенджери. Уся важлива інформація надходить виключно через офіційні канали — сайт, додаток My Vodafone або короткий номер 111 - йдеться у повідомленні.

Як захистити свою SIM-карту та фінансові дані: важливі поради проти дій шахраїв17.02.25, 17:41 • 37618 переглядiв

У ЦПД закликали користувачів не переходити за підозрілими посиланнями та не виконувати жодних дій із SIM без перевірки джерела "корисних порад". Перехід на фішинговий сайт забезпечить зловмисникам доступ до особистих даних користувачів. Або ж є ризик встановлення вірусів на телефони.

Нагадаємо

Правоохоронці викрили групу шахраїв, які видавали себе за працівників банку та ошукали матір загиблого військового на 3 млн грн. Зловмисники використовували SIP-телефонію для імітації дзвінків з банку та провели близько 500 епізодів шахрайства.

Лілія Набока

Лілія Набока

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