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В Telegram распространяется новая мошенническая схема: пользователям Vodafone предлагают замену SIM-карт

Киев • УНН

 • 534 просмотра

В Telegram мошенники, маскируясь под Vodafone, предлагают замену SIM-карт через фишинговые ссылки. Компания заявляет, что отправляет информацию только через официальные каналы.

В Telegram распространяется новая мошенническая схема: пользователям Vodafone предлагают замену SIM-карт

В Центре противодействия дезинформации предупредили о распространении в Telegram новой мошеннической схемы. Злоумышленники предлагают пользователям Vodafone от имени компании замену SIM-карты, побуждая воспользоваться фишинговыми ссылками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦПД.

Детали

В Telegram появились аккаунты, которые маскируются под Vodafone и рассылают пользователям сообщения о якобы "завершении действия номера" с просьбой заменить SIM-карту.

Scam-проекты в Украине: регулятор рассказал, как их выявляют и сколько уже в списке25.03.25, 11:27 • 138360 просмотров

Это мошенничество. Vodafone официально сообщил, что компания никогда не присылает подобные сообщения через мессенджеры. Вся важная информация поступает исключительно через официальные каналы — сайт, приложение My Vodafone или короткий номер 111 - говорится в сообщении.

Как защитить свою SIM-карту и финансовые данные: важные советы против действий мошенников17.02.25, 17:41 • 37618 просмотров

В ЦПД призвали пользователей не переходить по подозрительным ссылкам и не выполнять никаких действий с SIM без проверки источника "полезных советов". Переход на фишинговый сайт обеспечит злоумышленникам доступ к личным данным пользователей. Или есть риск установки вирусов на телефоны.

Напомним

Правоохранители разоблачили группу мошенников, которые выдавали себя за работников банка и обманули мать погибшего военного на 3 млн грн. Злоумышленники использовали SIP-телефонию для имитации звонков из банка и провели около 500 эпизодов мошенничества.

Лилия Набока

Лилия Набока

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