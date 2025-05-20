В Telegram распространяется новая мошенническая схема: пользователям Vodafone предлагают замену SIM-карт
Киев • УНН
В Telegram мошенники, маскируясь под Vodafone, предлагают замену SIM-карт через фишинговые ссылки. Компания заявляет, что отправляет информацию только через официальные каналы.
В Центре противодействия дезинформации предупредили о распространении в Telegram новой мошеннической схемы. Злоумышленники предлагают пользователям Vodafone от имени компании замену SIM-карты, побуждая воспользоваться фишинговыми ссылками. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ЦПД.
Детали
В Telegram появились аккаунты, которые маскируются под Vodafone и рассылают пользователям сообщения о якобы "завершении действия номера" с просьбой заменить SIM-карту.
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Это мошенничество. Vodafone официально сообщил, что компания никогда не присылает подобные сообщения через мессенджеры. Вся важная информация поступает исключительно через официальные каналы — сайт, приложение My Vodafone или короткий номер 111 - говорится в сообщении.
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В ЦПД призвали пользователей не переходить по подозрительным ссылкам и не выполнять никаких действий с SIM без проверки источника "полезных советов". Переход на фишинговый сайт обеспечит злоумышленникам доступ к личным данным пользователей. Или есть риск установки вирусов на телефоны.
Напомним
Правоохранители разоблачили группу мошенников, которые выдавали себя за работников банка и обманули мать погибшего военного на 3 млн грн. Злоумышленники использовали SIP-телефонию для имитации звонков из банка и провели около 500 эпизодов мошенничества.