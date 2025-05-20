Як отримати резервні коди у Facebook, щоб зайти на сторінку: алгоритм дій

Резервні коди – це набір із 10 одноразових кодів, які можна використовувати для входу на свою сторінку. Це можливо, якщо нема доступу до основного методу підтвердження, наприклад, за допомогою SMS або застосунку для автентифікації. Про те, як можна отримати резервні коди у Facebook на прикладі мобільної версії застосунку, повідомляє УНН з посиланням на Національну поліцію України.

Деталі

Кожен код можна використовувати лише один раз, що забезпечує додатковий рівень безпеки. Рекомендується зберігати коди в надійному місці, щоб мати змогу швидко відновити доступ до своєї сторінки в разі потреби. Якщо використати всі коди, або загубити їх, можна згенерувати нові.

Алгоритм з отримання кодів у Facebook:

натиснути на значок профілю у верхньому правому куті сторінки Facebook;

вибрати “Налаштування та конфіденційність” далі – “Налаштування”;

перейти в “Центр облікових записів”;

перейти до розділу “Пароль і безпека”;

у секції “Двоетапна перевірка” обрати необхідний профіль (можливо, буде потрібно ввести пароль);

далі – “Додаткові способи” та натиснути кнопку “Коди відновлення”, потім – кнопку “Увімкнути” або “Отримати коди”.

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