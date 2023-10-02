Как в конце лета: сентябрь в Киеве завершился рекордным теплом
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Сентябрь в столице завершился с температурными рекордами, сообщили в понедельник в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, передает УНН.
Детали
По данным наблюдений метеостанции обсерватории, 30 сентября в Киеве среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила +19,2°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1942 года на 0,8°С, а климатическую норму – на 7,7°С.
"Такая погода соответствует температуре конца августа", - отметили метеорологи.
Максимальная температура воздуха после полудня, как указано, достигла +27,0°С, что на 1,2°С выше предыдущего рекордного показателя 2016 года.
Напомним
Теплая погода в Киеве в сентябре установила не один новый рекорд.