Як наприкінці літа: вересень у Києві завершився рекордним теплом

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За даними спостережень метеостанції обсерваторії, 30 вересня у Києві середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і становила +19,2°С, що перевищило попередній рекордний показник 1942 року на 0,8°С, а кліматичну норму – на 7,7°С.

"Така погода відповідає температурі кінця серпня", - зазначили метеорологи.

Максимальна температура повітря після полудня, як вказано, досягла +27,0°С, що на 1,2°С вище попереднього рекордного показника 2016 року.

Нагадаємо

Тепла погода у Києві у вересні встановила не один новий рекорд.