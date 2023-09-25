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Тепла погода у Києві встановила новий рекорд

Тепла погода у Києві встановила новий рекорд

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 вересня. УНН. У столиці зафіксували температурний рекорд - 23 вересня цього року було найтеплішим за всю історію спостережень, повідомили у Центральній геофізичній обсерваторії імені Бориса Срезневського, пише УНН.

Деталі

За даними спостережень метеостанції, 23 вересня у Києві середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і становила +20,6°С.

Як повідомляється, це перевищило попередній рекордний показник 1927 року на 0,2°С, а кліматичну норму – на 7,1°С.

Нагадаємо

Наприкінці серпня спека у Києві кілька днів поспіль ставила рекорди.

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