Теплая погода в Киеве установила новый рекорд

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КИЕВ. 25 сентября. УНН. В столице зафиксировали температурный рекорд - 23 сентября в этом году было самым теплым за всю историю наблюдений, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.

Детали

По данным наблюдений метеостанции, 23 сентября в Киеве среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила +20,6°С.

Как сообщается, это превысило предыдущий рекордный показатель 1927 года на 0,2°С, а климатическую норму – на 7,1°С.

Напомним

В конце августа жара в Киеве несколько дней подряд ставила рекорды.

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