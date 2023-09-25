Теплая погода в Киеве установила новый рекорд
Киев • УНН
КИЕВ. 25 сентября. УНН. В столице зафиксировали температурный рекорд - 23 сентября в этом году было самым теплым за всю историю наблюдений, сообщили в Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, пишет УНН.
Детали
По данным наблюдений метеостанции, 23 сентября в Киеве среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила +20,6°С.
Как сообщается, это превысило предыдущий рекордный показатель 1927 года на 0,2°С, а климатическую норму – на 7,1°С.
Напомним
В конце августа жара в Киеве несколько дней подряд ставила рекорды.