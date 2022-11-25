Как пользоваться водой после длительных отключений: киевлянам дали советы

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"В столице осуществляются все необходимые меры по очистке воды, которая подается в водопровод. Однако, учитывая ее длительное отсутствие и состояние сетей, специалисты Госпродпотребслужбы все же советуют обращать внимание на прозрачность и запах воды и сообщать в случае отклонений", – говорится в сообщении.

Как пользоваться водой после длительных отключений:

• провести спуск воды;

• набрать порцию воды в прозрачную посуду и зрительно оценить ее окрашенность, наличие посторонних примесей и постороннего запаха;

• в случае наличия выраженных признаков загрязнения питьевой воды – необычный цвет, наличие примесей, посторонний запах – пока не употреблять воду;

• использовать кипячение как дополнительную меру обеззараживания питьевой воды.

Также специалисты рекомендуют использовать средства для фильтрации воды в соответствии с инструкцией производителя и чаще производить осмотр фильтрующих элементов.

В случае отклонений в состоянии водопроводной воды нужно сообщить Киевводоканал по телефону: 0442007301 или 15-81 (со стационарного).

Напомним