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Як користуватися водою після тривалих відключень: киянам дали поради
Київ • УНН
КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Києві вода відповідає нормам, але після тривалої відсутності фахівці радять спочатку її спустити. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.
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"У столиці здійснюються усі необхідні заходи для очищення води, що подається у водопровід. Однак, враховуючи її тривалу відсутність та стан мереж, фахівці Держпродспоживслужби все ж радять звертати увагу на прозорість та запах води і повідомляти у разі відхилень", – ідеться у повідомленні.
Як користуватися водою після тривалих відключень:
• провести спуск води;
• набрати порцію води у прозорий посуд та візуально оцінити її забарвленість, наявність сторонніх домішок і стороннього запаху;
• у разі наявності виражених ознак забруднення питної води – незвичний колір, наявність домішок, сторонній запах – поки не вживати воду;
• використовувати кип’ятіння як додатковий захід знезараження питної води.
Також фахівці рекомендують використовувати засоби для фільтрування води відповідно до інструкції виробника і частіше проводити огляд фільтрувальних елементів.
У разі відхилень у стані водопровідної води потрібно повідомити Київводоканал за телефоном: 0442007301 або 15-81 (зі стаціонарного).
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