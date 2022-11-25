Як користуватися водою після тривалих відключень: киянам дали поради

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"У столиці здійснюються усі необхідні заходи для очищення води, що подається у водопровід. Однак, враховуючи її тривалу відсутність та стан мереж, фахівці Держпродспоживслужби все ж радять звертати увагу на прозорість та запах води і повідомляти у разі відхилень", – ідеться у повідомленні.

Як користуватися водою після тривалих відключень:

• провести спуск води;

• набрати порцію води у прозорий посуд та візуально оцінити її забарвленість, наявність сторонніх домішок і стороннього запаху;

• у разі наявності виражених ознак забруднення питної води – незвичний колір, наявність домішок, сторонній запах – поки не вживати воду;

• використовувати кип’ятіння як додатковий захід знезараження питної води.

Також фахівці рекомендують використовувати засоби для фільтрування води відповідно до інструкції виробника і частіше проводити огляд фільтрувальних елементів.

У разі відхилень у стані водопровідної води потрібно повідомити Київводоканал за телефоном: 0442007301 або 15-81 (зі стаціонарного).

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