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Як користуватися водою після тривалих відключень: киянам дали поради

Як користуватися водою після тривалих відключень: киянам дали поради

Київ • УНН

 • 2002288 перегляди

КИЇВ. 25 листопада. УНН. У Києві вода відповідає нормам, але після тривалої відсутності фахівці радять спочатку її спустити. Про це повідомляє УНН із посиланням на КМДА.

Цитата

"У столиці здійснюються усі необхідні заходи для очищення води, що подається у водопровід. Однак, враховуючи її тривалу відсутність та стан мереж, фахівці Держпродспоживслужби все ж радять звертати увагу на прозорість та запах води і повідомляти у разі відхилень", – ідеться у повідомленні.

Як користуватися водою після тривалих відключень:

• провести спуск води;

• набрати порцію води у прозорий посуд та візуально оцінити її забарвленість, наявність сторонніх домішок і стороннього запаху;

• у разі наявності виражених ознак забруднення питної води – незвичний колір, наявність домішок, сторонній запах – поки не вживати воду;

• використовувати кип’ятіння як додатковий захід знезараження питної води.

Також фахівці рекомендують використовувати засоби для фільтрування води відповідно до інструкції виробника і частіше проводити огляд фільтрувальних елементів. 

У разі відхилень у стані водопровідної води потрібно повідомити Київводоканал за телефоном: 0442007301 або 15-81 (зі стаціонарного).

Нагадаємо

24 листопада жителям усіх районів Києва повернули водопостачання після ракетних ударів напередодні.

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