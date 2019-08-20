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Как Киеву стать центром Европы? Ответы будут искать на Инвестиционном форуме Киева 2019

Киев  •  УНН

 • 14035 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В центре внимания Инвестиционного форума Киева, который состоится 17 сентября 2019 года в национальном культурно-художественном и музейном комплексе «Мистецький арсенал», — стратегия создания и развития Киевской агломерации.

Мероприятие соберет вместе международных и украинских инвесторов, представителей иностранных муниципалитетов, органов местного самоуправления, представителей киевского бизнеса, креативного и ІТ-сообществ. Участники форума обсудят потенциал столицы и Киевской области в целом, а также дадут рекомендации, как превратить Киевскую агломерацию в ультрасовременный мегаполис — место привлечения инвесторов, туристов и инновационных предпринимателей.

“Учитывая мировой рост популярности урбанистического событийного туризма, можно отметить, что Киевская агломерация имеет потенциал стать одним из основных центров Европы в проведении различных фестивалей и художественных событий, в сфере гастрономического туризма, креативной экономики. Наша цель — создать бренд Greater Kyiv наподобие такого, как всемирно известный Greater London”, — сказал мэр Киева Виталий Кличко.

Специальными гостями Инвестиционного форума станут представители политической элиты и иностранных муниципалитетов из разных уголков планеты, которые поделятся на мероприятии своим опытом.

В рамках форума предусмотрено проведение панельных дискуссий с участием ведущих отраслевых экспертов по социальной идентичности Киева и креативной экономике для будущей агломерации, а также специалистов в сфере инфраструктурных решений с целью развития мегаполиса будущего. Кроме того, внимание будет уделено потенциальным катализаторам для развития туризма метрополии, которыми могут стать культурные, музыкальные и спортивные события.
Инвестиционный форум Киева 2019 — событие, которое станет своеобразным сигналом к объединению и взаимовыгодному межмуниципальному сотрудничеству с целью ускорения социально-экономического развития всех привлеченных сообществ и организаций.

Прошлогодний Инвестиционный форум Киева состоялся 27 ноября и собрал более 500 участников из 23 стран. В частности, в мероприятии принимали участие представители бизнеса, инвестиционного сообщества, центральных и городских органов власти, различных международных финансовых учреждений и средств массовой информации. В ходе форума было представлено 30 городских проектов для привлечения инвестиций в разных сферах инновационной деятельности.

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