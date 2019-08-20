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Як Києву стати центром Європи? Відповіді шукатимуть на Інвестиційному форумі Києва 2019

Як Києву стати центром Європи? Відповіді шукатимуть на Інвестиційному форумі Києва 2019

Київ • УНН

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КИЇВ. 20 серпня. УНН. У центрі уваги Інвестиційного форуму міста Києва, що відбудеться 17 вересня 2019 року в Мистецькому арсеналі, – стратегія створення та розвитку Київської агломерації.

Форум збере разом міжнародних та українських інвесторів, представників іноземних муніципалітетів, органів місцевого самоврядування, київський бізнес, креативну та ІТ-спільноти. Учасники Форуму обговорять потенціал столиці та Київщини в цілому, а також дадуть рекомендації, як перетворити Київську агломерацію на ультрасучасний мегаполіс — місце тяжіння для інвесторів, туристів та інноваційних підприємців.

“З огляду на популярність у світі урбаністичного подієвого туризму, Київська агломерація має потенціал стати одним із центрів Європи у проведенні різноманітних фестивалів та мистецьких подій, у гастротуризмі, у сфері креативної економіки. Наша мета — створити бренд Greater Kyiv, як, наприклад, такий всесвітньо відомий Greater London”, — зазначає мер Києва Віталій Кличко.
Спеціальними гостями Інвестиційного форуму стануть представники політичної еліти та іноземних муніципалітетів з різних куточків планети, які поділяться своїм досвідом.

У рамках заходу передбачені панельні дискусії за участю провідних галузевих експертів щодо соціальної ідентичності Києва та креативної економіки для майбутньої агломерації, а також інфраструктурних рішень для розвитку мегаполісу майбутнього. Також увагу буде приділено потенційним каталізаторам для розвитку туризму метрополії, якими можуть стати культурні, музичні та спортивні події.

Інвестиційний форум міста Києва 2019 — подія, що стане своєрідним сигналом до об’єднання та взаємовигідного міжмуніципального співробітництва для пришвидшення соціально-економічного розвитку всіх залучених громад.

Минулорічний Інвестиційний форум міста Києва відбувся 27 листопада та зібрав понад 500 учасників із 23 країн. Зокрема, представників бізнесу, інвестиційної спільноти, представників центральних і міських органів влади, міжнародних фінансових установ та засобів масової інформації. Під час форуму було представлено 30 міських проектів для залучення інвестицій в різних сферах інноваційної діяльності.

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