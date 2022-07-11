Как горит склад боеприпасов войск РФ во временно оккупированной Новой Каховке

Детали

До этого корреспонденты Общественного передавали, что в городе были слышны взрывы. Между тем, в телеграмм-каналах публикуют ряд видео взрывов в, как утверждается, Новой Каховке.

Напомним

Российские оккупанты пытаются безуспешно «дожать» Луганщину, опрокидывание техники им не помогает.