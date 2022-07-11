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13:08 • 1206 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

11:23 • 22573 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

10:46 • 42412 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

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14 марта, 14:57 • 141704 просмотра

Официально: ЕС продлил санкции против рф еще на полгода, но не возобновил 4 человек в списке

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В Одессе задержали подозреваемого в убийстве активиста Ганула – МВД

14 марта, 13:40 • 114103 просмотра

Трамп после переговоров с путиным: "есть очень хороший шанс" для завершения войны

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Как горит склад боеприпасов войск РФ во временно оккупированной Новой Каховке

Как горит склад боеприпасов войск РФ во временно оккупированной Новой Каховке

Киев • УНН

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КИЕВ. 12 июля. УНН. ВСУ попали в состав боеприпасов войск РФ во временно оккупированной Новой Каховке, утверждает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Также об этом сообщал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.

Детали

До этого корреспонденты Общественного передавали, что в городе были слышны взрывы. Между тем, в телеграмм-каналах публикуют ряд видео взрывов в, как утверждается, Новой Каховке.

Напомним

Российские оккупанты пытаются безуспешно «дожать» Луганщину, опрокидывание техники им не помогает.

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