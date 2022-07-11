Как горит склад боеприпасов войск РФ во временно оккупированной Новой Каховке
Киев • УНН
КИЕВ. 12 июля. УНН. ВСУ попали в состав боеприпасов войск РФ во временно оккупированной Новой Каховке, утверждает депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань. Также об этом сообщал спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, передает УНН.
Детали
До этого корреспонденты Общественного передавали, что в городе были слышны взрывы. Между тем, в телеграмм-каналах публикуют ряд видео взрывов в, как утверждается, Новой Каховке.
Напомним
Российские оккупанты пытаются безуспешно «дожать» Луганщину, опрокидывание техники им не помогает.