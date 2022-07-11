Як горить склад боєприпасів військ РФ у тимчасово окупованій Новій Каховці
Київ • УНН
КИЇВ. 12 липня. УНН. ЗСУ влучили у склад боєприпасів військ РФ у тимчасово окупованій Новій Каховці, стверджує депутат Херсонської облради Сергій Хлань. Також про це повідомляв речник Одеської ОВА Сергій Братчук, передає УНН.
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До цього кореспонденти Суспільного передавали, що у місті було чутно вибухи. Тим часом у телеграм-каналах публікують низку відео вибухів у, як стверджується, Новій Каховці.
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