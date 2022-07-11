Як горить склад боєприпасів військ РФ у тимчасово окупованій Новій Каховці

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До цього кореспонденти Суспільного передавали, що у місті було чутно вибухи. Тим часом у телеграм-каналах публікують низку відео вибухів у, як стверджується, Новій Каховці.

Нагадаємо

Російські окупанти намагаються безуспішно «дотиснути» Луганщину, перекидання техніки їм не допомагає.