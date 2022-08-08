Ядерный терроризм на ЗАЭС: в "Энергоатоме" сообщили, что именно заминировали россияне

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«Да, мы располагаем такой информацией (о заминировании – ред.). Сегодня там руководитель этих военных, так называемый васильев, сделал заявление, что там будет либо выжженая земля, либо станция будет оставаться российской. Также он заявил, что они полностью заминировали все объекты ЗАЭС. Мы знаем, что они заминировали береговую линию Запорожской атомной станции, которая проходит к пруду-охладителю Запорожской атомной станции. Также всю эту линию, на которую станция выходит на Каховское водохранилище. Это мы знаем и наши люди видели, как они это делали на самом деле. То есть у нас есть свидетельство тому", - рассказал Котин.

Детали

Что касается других объектов, то Котин сообщил, что известно, что в машинные залы первого и второго энергоблоков оккупанты загнали автомобили, которые могут быть также со взрывчаткой.

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«Что касается реакторных установок, то они контролируются по сей день нашим персоналом. У нас нет информации, что там есть какие-то минирования на этих объектах, но, конечно, они могут это сделать в любое время, если будет желание такое», - добавил Котин.

Дополнение

Российские оккупанты уже открыто шантажируют весь мир, заявляя о минировании Запорожской АЭС и готовности ее взорвать. В своем заявлении начальник войск радиационной, химической и биологической защиты из рф генерал-майор валерий васильев, который сейчас командует гарнизоном ЗАЭС, сказал, что "здесь будет или российская земля, или выжженная пустыня".

Как писал УНН, в результате обстрелов со стороны российских оккупантов на Запорожской АЭС остаются риски утечки водорода и распыления радиоактивных веществ.