Ядерний тероризм на ЗАЕС: в "Енергоатомі" повідомили, що саме замінували росіяни

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«Так, ми маємо таку інформацію (про замінування – ред.). Сьогодні там керівник цих військових, так званий васильєв зробив заяву, що там буде або випалена земля, або станція буде залишатиметься російською. Також він заявив, що вони повністю замінували всі обєкти ЗАЕС. Ми знаємо, що вони замінували берегову лінію Запорізькій атомній станції, яка проходить до ставка-охолоджувача Запорізької атомної станції. Також всю цю лінію, на яку станція виходить на Каховське водосховище. Це ми знаємо і наші люди це бачили, як вони це робили насправді. Тобто у нас є свідчення того», - розповів Котін.

Деталі

Що до інших об'єктів, то Котін повідомив, що відомо, що у машинні зали першого і другого енергоблоків окупанти загнали автомобілі, які можуть бути також із вибухівкою.

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«Що стосується реакторних установок, то вони контролюються до сьогодні нашим персоналом. У нас немає інформації, що там є якісь мінування на цих об'єктах, але звичайно вони можуть це зробити у будь-який час, якщо буде бажання таке», - додав Котін.

Доповнення

Російські окупанти вже відкрито шантажують увесь світ, заявляючи про мінування Запорізької АЕС та готовність її підірвати. У своїй заяві начальник військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту зс рф генерал-майор валерій васильєв, який зараз командує гарнізоном ЗАЕС, сказав, що "тут будет или русская земля, или выжженная пустыня".

Як писав УНН, внаслідок обстрілів з боку російських окупантів на Запорізькій АЕС залишаються ризики витоку водню та розпилення радіоактивних речовин.