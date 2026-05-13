Ядерный шантаж путина призван скрыть неспособность россии защитить москву — ISW

российский диктатор владимир путин полагается на бряцание ядерным оружием, чтобы продемонстрировать военную силу после очевидной неспособности россии обеспечить полную безопасность парада ко дню победы 9 мая. Об этом говорится в материале Института изучения войны (ISW), информирует УНН.

Детали

Отмечается, что накануне путин заявил, что российские войска успешно испытали сверхтяжелую межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) РС-28 "Сармат".

Риторика путина относительно испытательного запуска МБР "Сармат" в марте 2026 года отражает его риторику относительно начальных испытаний БРС "Орешник", хотя позирование путина по поводу "Сармата" имеет целью скрыть его слабость, которая стала очевидной из-за необходимости попросить Украину обязаться не наносить удары по параду победы в россии 9 мая - указывают аналитики.

Они подчеркивают, что дальнобойные удары Украины в тыл рф выявили слабость и неспособность россии надежно защищать свои глубокие тыловые районы, включая свою столицу, от этих ударов, и "в результате россия провела значительно сокращенный парад".

Путин, вероятно, намерен использовать свой испытательный запуск "Сармат" и свою риторику, чтобы скрыть тот факт, что именно действия Украины, а не россии гарантировали безопасность парада ко дню победы в москве - предполагают в ISW.

Европе следует поговорить с путиным - президент Финляндии

Там делают вывод, что позерство путина относительно МБР "Сармат", вероятно, также имеет целью отвлечь внимание от ухудшения результатов россии на поле боя, особенно во время весенне-летнего наступления 2026 года.

"Украинские войска заставили россию выбирать между защитой от украинских контратак и распределением человеческих ресурсов и сил на приоритетные секторы линии фронта - выбор, который смущает путина, чья теория победы зависит от того, что российские войска одновременно продвигаются по всему театру военных действий и близки к разрушению украинских линий. Украинские оборонительные линии не только держатся, но украинским войскам удалось перехватить тактическую инициативу на нескольких участках линии фронта, даже несмотря на то, что россия продолжает терять непропорционально большое количество человеческих ресурсов для достижения минимальных достижений", - резюмируют аналитики.

Напомним

В кремле повторили заявление владимира путина о том, что война против Украины якобы "приближается к завершению". В то же время президент Украины Владимир Зеленский заявил, что москва не демонстрирует намерений прекращать боевые действия и готовит новые атаки.

путин заявил о возможности оснащения ракеты "Орешник" ядерными боеголовками