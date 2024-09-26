Ядерный шантаж и тревоги: что происходит перед встречей Зеленского и Байдена и представлением Плана победы

С каждым днем Украина все ближе к проведению второго Саммита мира. Украинская власть ведет активную подготовку по организации этого саммита, в частности, на международном уровне. Так, Президент Украины сейчас находится с рабочим визитом в США, где планирует представить План победы, который должен помочь в реализации Формулы мира. Между тем россия не снижает темпы натиска, пишет УНН.

Россияне усилили атаки по украинским мирным городам. Почти каждую ночь, украинские силы ПВО сбивают десятки "шахедов". Энергетические объекты атакуют баллистикой. КАБами засыпают Харьков. К слову, теми же КАБами впервые с начала полномасштабного вторжения накрыли Запорожье. Не улучшается ситуация и на линии разграничения. По данным Deep State, россияне пытаются окружить Угледар и засылают туда свои ДРГ, забрасывают бомбами Курахово и пытаются прорваться к этому населенному пункту. Едва ли не самые интенсивные бои идут на Покровском направлении, где, по данным аналитиков, враг смог продвинуться к Покровску. А в четверг с самого утра по всей стране продолжаются сигналы воздушной тревоги из-за подъема в воздух вражеской военной авиации.

Чтобы склонить чашу весов поля боя на сторону Украины - западные чиновники призывают США и Великобританию наконец позволить нашим военным бить их ракетами в глубь россии. По словам министра иностранных дел Соединенного Королевства Дэвида Лемми, Украина хочет иметь возможность использовать западные ракеты Storm Shadow и Atacms для поражения военных объектов на территории россии. Он считает, что кремль таким образом станет более мотивированным в поиске мира.

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"Сейчас критический момент для храбрости, мужества, терпения и стойкости от имени союзников, которые поддерживают Украину", - заявил Лемми.

Подобную позицию высказал и глава внешнеполитического ведомства Польши Радослав Сикорский.

"Я был во Львове, и там российская ракета убила целую семью. Отец смотрел, как из-под завалов достают тела его жены и трех дочерей. И они (россияне - ред.) делают это везде", - сказал Сикорский.

Он отметил, что россия повредила уже 70% объектов энергосистемы Украины.

Эта ракета, убившая семью во Львове, была запущена с российского бомбардировщика, прилетевшего с территории россии, с российского аэродрома. Назовите мне причину почему Украина не имеет права уничтожить тот бомбардировщик и тот аэродром? Жертва агрессии имеет право на защиту себя также на территории агрессора - заявил Сикорский.

Он добавил, что эти аргументы сейчас приводятся американской стороне и, если США верят в мир, то должны позволить Украине защищаться на территории рф.

Между тем российская сторона продолжает заявлять, что не будет участвовать во втором Саммите мира, называя формулу мира "нежизнеспособной" и углубляет ядерный шантаж. Так российская сторона заявила, что планирует расширить условия применения ядерного оружия. А российский диктатор путин заявил о возможности ядерного удара в ответ на атаку неядерного государства при поддержке ядерного, а также по беларуси.

В обновленной ядерной доктрине рф, в частности, предлагается расширить категорию государств и военных союзов, в отношении которых осуществляется ядерное сдерживание. Кроме того, путин хочет дополнить перечень военных угроз, для нейтрализации которых проводятся мероприятия ядерного сдерживания.

"В обновленной версии документа агрессию против россии со стороны любого неядерного государства, но с участием или поддержкой ядерной державы, предлагается рассматривать. Также четко зафиксированы условия перехода рф к применению ядерного оружия. Мы рассмотрим эту возможность, когда получим достоверную информацию о массированных пусках авиационно-космического ударного оружия и его пересечении нашей государственной границы. Я имею в виду стратегическую и тактическую авиацию, крылатые ракеты, беспилотники, гиперзвуковую и другую авиацию", - заявил российский президент.

Заявление об обновленном подходе к возможному применению ядерного оружия прозвучало практически сразу после того, как американское издание The Washington Post заявило, что в Кремле растет понимание того, что периодическое использование ядерных угроз начинает терять свою силу, а красные линии Москвы постоянно пересекаются. Аналитики и чиновники, близкие к высокопоставленным российским дипломатам, вместо этого заявили, что путин ищет более изящный и ограниченный ответ на разрешение Запада Украине использовать ракеты большей дальности для удара по россии. Вместе с тем, Офис Президента Украины ссылаясь на данные отечественной разведки заявил, что рф готовится к "ядерным провокациям". Позже и Президент Зеленский выступая на заседании Совбеза ООН заявил, что рф готовит атаку на украинские АЭС.

"Сейчас мы входим в третью зиму в этой войне, и россия пытается разрушить нашу энергетику. На этот раз они даже более циничны и хотят атаковать три наши АЭС - у нас есть эта информация и доказательства. Если россия готова так далеко зайти - это значит, что ничего не является ценным для москвы. Этот цинизм россии продолжится, если им это позволить", - заявил глава государства.

А в ночь на 26 сентября, в день когда Зеленский должен встретиться с президентом США в Белом доме, российский ударный дрон пролетел вплотную к Ровенской АЭС.

Ранее же в медиа начала появляться информация о всплеске радиоактивного фона вблизи границы россии и Норвегии. Достоверно неизвестно, что именно вызвало повышение радиационного фона. Особенно интересно узнавать о подобных случаях, на фоне новостей о взрыве во время испытаний, российской межконтинентальной ракеты Сармат. Но что же произошло на самом деле на границе с Норвегией - пока не известно. Если это все же подобные неудачные испытания, то вряд ли рф захочет, чтобы мир об этом узнал. К угрозе преднамеренного создания аварий на атомных объектах, серьезно отнеслись в МАГАТЭ. Организация призвала россию немедленно вернуть Запорожскую АЭС под контроль Украины. Документ резолюции поддержали 65 стран-членов Агентства. Среди прочего, там указано, что украинские АЭС должны функционировать "под полным суверенным контролем Украины".

Как видим, напряжение растет. Пока, "говорящие головы" кремля продолжают отвергать идеи любых мирных планов, сам путин в который раз повторяет, что не против обсудить с "западными партнерами" соглашения по типу "стамбульских".

Тем временем Джозеф Байден объявил новый пакет помощи Украине на почти 8 миллиардов долларов. Кроме финансовой помощи пакет включает и предоставление вооружения.

Для повышения возможностей Украины по нанесению ударов на дальние расстояния я решил предоставить Украине боеприпасы большой дальности Joint Standoff Weapon (JSOW) - сказано в заявлении Байдена.

"Для дальнейшего укрепления противовоздушной обороны Украины я поручил Министерству обороны отремонтировать и предоставить Украине дополнительную батарею Patriot и предоставить Украине дополнительные ракеты Patriot. Это основывается на моем решении, принятом ранее в этом году, перенаправить экспорт ПВО США в Украину, что обеспечит Украину сотнями дополнительных ракет Patriot и AMRAAM в течение следующего года и поможет Украине защитить свои города и ее людей", - указано в заявлении президента США.

Байден отметил, что "для наращивания потенциала ВВС Украины поручил Министерству обороны расширить обучение украинских пилотов F-16, в частности путем поддержки обучения еще 18 пилотов в следующем году".

Однако пока неизвестна позиция Белого дома относительно предоставления Украине разрешения на использование западного дальнобойного вооружения для ударов по территории рф.