Ядерний шантаж та тривоги: що відбувається перед зустріччю Зеленського та Байдена та представленням Плану перемоги

З кожним днем Україна все ближча до проведення другого Саміту миру. Українська влада веде активну підготовку з організації цього саміту, зокрема, на міжнародному рівні. Так, Президент України наразі перебуває з робочим візитом США де планує представити План перемоги, що має допомогти в реалізації Формули миру. Тим часом росія не знижує темпи натиску, пише УНН.

Росіяни посилили атаки по українських мирних містах. Майже щоночі, українські сили ППО збивають десятки "шахедів". Енергетичні об’єкти атакують балістикою. КАБами засипають Харків. До слова, тими ж КАБами вперше від початку повномасштабного вторгнення накрили Запоріжжя. Не покращується ситуація і на лінії розмежування. За даними Deep State, росіяни намагаються оточити Вугледар та засилають туди свої ДРГ, закидують бомбами Курахове та намагаються прорватися до цього населеного пункту. Чи не найінтенсивніші бої точаться на Покровському напрямку, де, за даними аналітиків, ворог зміг просунутися до Покровська. А у четвер від самого ранку по всій країні тривають сигнали повітряної тривоги через підйом у повітря ворожої військової авіації.

Аби перехилити шальки терезів поля бою на бік України – західні посадовці закликають США та Велику Британію нарешті дозволити нашим військовим бити їх ракетами в глиб росії. За словами міністра Закордонних справ Сполученого Королівства Девіда Леммі, Україна хоче мати можливість використовувати західні ракети Storm Shadow та Atacms задля ураження військових об’єктів на території рф. Він вважає, що кремль таким чином стане більш вмотивованим у пошуку миру.

Без огляду на те, що в голові у путіна: що відомо про План перемоги від Зеленського

"Зараз критичний момент для хоробрості, мужності, терпіння та стійкості від імені союзників, які підтримують Україну", - заявив Леммі.

Подібну позицію висловив і голова зовнішньополітичного відомства Польщі Радослав Сікорський.

"Я був у Львові, і там російська ракета вбила цілу родину. Батько дивився, як з-під завалів дістають тіла його дружини та трьох доньок. І вони (росіяни – ред.) роблять це всюди", - сказав Сікорський.

Він зауважив, що росія пошкодила вже 70% об’єктів енергосистеми України.

Ця ракета, що вбила родину у Львові, була запущена з російського бомбардувальника, що прилетів з території росії, з російського аеродрому. Назвіть мені причину, чому Україна не має права знищити той бомбардувальник і той аеродром? Жертва агресії має право на захист себе також на території агресора - заявив Сікорський.

Він додав, що ці аргументи зараз наводяться американській стороні і, якщо США вірять в мир, то повинні дозволити Україні захищатися на території рф.

Тим часом російська сторона продовжує заявляти, що не братиме участь у другому Саміті миру, називаючи формулу миру "нежиттєздатною" та поглиблює ядерний шантаж. Так російська сторона заявила, що планує розширити умови застосування ядерної зброї. А російський диктатор путін заявив про можливість ядерного удару у відповідь на атаку неядерної держави за підтримки ядерної, а також по білорусі.

В оновленій ядерній доктрині рф, зокрема, пропонується розширити категорію держав і військових союзів, щодо яких здійснюється ядерне стримування. Окрім того, путін хоче доповнити перелік військових загроз, для нейтралізації яких проводяться заходи ядерного стримування.

"В оновленій версії документа агресію проти росії з боку будь-якої неядерної держави, але за участю або підтримкою ядерної держави, пропонується розглядати. Також чітко зафіксовані умови переходу рф до застосування ядерної зброї. Ми розглянемо цю можливість, коли отримаємо достовірну інформацію про масовані пуски авіаційно-космічної ударної зброї та її перетин нашого державного кордону. Я маю на увазі стратегічну та тактичну авіацію, крилаті ракети, безпілотники, гіперзвукову та іншу авіацію", - заявив російський президент.

Заява про оновлений підхід до можливого застосування ядерного озброєння пролунала практично одразу після того, як американське видання The Washington Post заявило, що у кремлі зростає розуміння того, що періодичне використання ядерних погроз починає втрачати свою силу, а червоні лінії москви постійно перетинаються. Аналітики та чиновники, близькі до високопоставлених російських дипломатів, натомість заявили, що путін шукає більш витончену та обмежену відповідь на дозвіл Заходу Україні використовувати ракети більшої дальності для удару по росії. Разом з тим, Офіс президента України посилаючись на дані вітчизняної розвідки заявив, що рф готується до "ядерних провокацій". Пізніше і Президент Зеленський виступаючи на засіданні Радбезу ООН заявив, що рф готує атаку на українські АЕС.

"Зараз ми входимо в третю зиму в цій війні, і росія намагається зруйнувати нашу енергетику. Цього разу вони навіть більш цинічні і хочуть атакувати три наші АЕС - у нас є ця інформація і докази. Якщо росія готова так далеко зайти - це значить, що нічого не є цінним для москви. Цей цинізм росії продовжиться, якщо їм це дозволити", - заявив глава держави.

А ніч на 26 вересня, в день коли Зеленський має зустрітися з президентом США у Білому домі, російський ударний дрон пролетів впритул до Ровенської АЕС.

Раніше ж у медіа почала з’являтись інформація щодо сплеску радіоактивного фону поблизу кордону росії та Норвегії. Достовірно невідомо, що саме викликало підвищення радіаційного фону. Особливо цікаво дізнаватись про подібні випадки, на фоні новин про вибух під час випробувань, російської міжконтинентальної ракети Сармат. Але що ж сталось насправді на кордоні з Норвегією - поки не відомо. Якщо це все таки подібні невдалі випробування, то навряд рф захоче аби світ про це дізнався. До загрози навмисного створення аварій на атомних об’єктах, серйозно поставились у МАГАТЕ. Організація закликала росію негайно повернути Запорізьку АЕС під контроль Україні. Документ резолюції підтримали 65 країн-членів Агентства. Серед іншого, там зазначено, що українські АЕС мають функціонувати "під повним суверенним контролем України".

Як бачимо, напруга зростає. Поки, "балакаючі голови" Кремля продовжують відкидати ідеї будь-яких мирних планів, сам путін вкотре повторює, що не проти обговорити з "західними партнерами" угоди по типу "стамбульських".

Тим часом Джозеф Байден оголосив новий пакет допомоги Україні на майже 8 мільярдів доларів. Окрім фінансової допомоги пакет включає і надання озброєння.

Для підвищення можливостей України щодо завдання ударів на дальні відстані я вирішив надати Україні боєприпаси великої дальності Joint Standoff Weapon (JSOW) - сказано у заяві Байдена.

"Для подальшого зміцнення протиповітряної оборони України я доручив Міністерству оборони відремонтувати та надати Україні додаткову батарею Patriot та надати Україні додаткові ракети Patriot. Це ґрунтується на моєму рішенні, ухваленому раніше цього року, перенаправити експорт ППО США до України, що забезпечить Україну сотнями додаткових ракет Patriot та AMRAAM протягом наступного року та допоможе Україні захистити свої міста та її людей", - вказано у заяві президента США.

Байден зазначив, що "для нарощування потенціалу ВПС України доручив Міністерству оборони розширити навчання українських пілотів F-16, зокрема шляхом підтримки навчання ще 18 пілотів наступного року".

Однак поки невідома позиція Білого дому щодо надання Україні дозволу на використання західного далекобійного озброєння для ударів по території рф.