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В Україні третя повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К

В Україні третя повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К

Київ • УНН

 • 17868 перегляди

По всій території України оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку від МіГ-31К. ПС ЗСУ закликають не ігнорувати сигнал тривоги та дотримуватися правил безпеки.

По Україні втретє з ранку повітряна тривога на тлі злету ворожого МіГ-31К, про що повідомили у ПС ЗСУ, пише УНН.

Деталі

"Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - повідомили у ПС ЗСУ.

На Хмельниччині чутно вибухи після попередження ПС ЗСУ про "Кинджали"26.09.24, 11:02 • 69998 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

Війна
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