В Україні третя повітряна тривога через зліт ворожого МіГ-31К
Київ • УНН
По всій території України оголошено повітряну тривогу через ракетну небезпеку від МіГ-31К. ПС ЗСУ закликають не ігнорувати сигнал тривоги та дотримуватися правил безпеки.
По Україні втретє з ранку повітряна тривога на тлі злету ворожого МіГ-31К, про що повідомили у ПС ЗСУ, пише УНН.
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"Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" - повідомили у ПС ЗСУ.
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