В Украине третья воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К
Киев • УНН
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за ракетной опасности от МиГ-31К. ВС ВСУ призывают не игнорировать сигнал тревоги и соблюдать правила безопасности.
По Украине третий раз с утра воздушная тревога на фоне взлета вражеского МиГ-31К, о чем сообщили в ВС ВСУ, пишет УНН.
Детали
"Ракетная опасность по всей территории Украины по МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - сообщили в ВС ВСУ.
В Хмельницкой области слышны взрывы после предупреждения ПС ВСУ о "Кинжалах"26 сентября 2024, 08:02 • 12330 просмотров