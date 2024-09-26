В Украине третья воздушная тревога из-за взлета вражеского МиГ-31К

По Украине третий раз с утра воздушная тревога на фоне взлета вражеского МиГ-31К, о чем сообщили в ВС ВСУ, пишет УНН.

Детали

"Ракетная опасность по всей территории Украины по МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" - сообщили в ВС ВСУ.

В Хмельницкой области слышны взрывы после предупреждения ПС ВСУ о "Кинжалах"