В Хмельницкой области слышны взрывы после предупреждения ПС ВСУ о "Кинжалах"

В Хмельницкой области слышали звуки взрывов. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракете "Кинжал" курсом на Житомир и две ракеты на Хмельнитчину, передает УНН.

Детали

В Хмельницкой области слышны звуки взрывов, сообщает "Суспільне".

Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракете "Кинжал" курсом на Житомир и двух ракетах на Хмельнитчину.

В области объявлена воздушная тревога.

Ранее УНН сообщал, что по Украине объявили воздушную тревогу на фоне повторного взлета МиГ-31К врага.