В Хмельницкой области слышны взрывы после предупреждения ПС ВСУ о "Кинжалах"
Киев • УНН
В Хмельницкой области слышны звуки взрывов. Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракете «Кинжал» курсом на Житомир и две ракеты на Хмельнитчину, в области объявлена воздушная тревога.
В Хмельницкой области слышали звуки взрывов. Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали о ракете "Кинжал" курсом на Житомир и две ракеты на Хмельнитчину, передает УНН.
Детали
В Хмельницкой области слышны звуки взрывов, сообщает "Суспільне".
Ранее в Воздушных силах ВСУ предупреждали о ракете "Кинжал" курсом на Житомир и двух ракетах на Хмельнитчину.
В области объявлена воздушная тревога.
Ранее УНН сообщал, что по Украине объявили воздушную тревогу на фоне повторного взлета МиГ-31К врага.