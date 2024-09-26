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В Україні повторна повітряна тривога через зліт МіГ-31К, ПС ЗСУ попередили про пуск "Кинджала"

В Україні повторна повітряна тривога через зліт МіГ-31К, ПС ЗСУ попередили про пуск "Кинджала"

Київ • УНН

 • 65627 перегляди

По всій території України оголошено повітряну тривогу через повторний зліт ворожого МіГ-31К. Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку та закликають не ігнорувати сигнал тривоги.

По Україні оголосили повітряну тривогу на тлі повторного злету МіГ-31К ворога, про що повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.

Деталі

"Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - наголосили у Повітряних силах ЗСУ.

У Києві та по Україні - повітряна тривога.

"Пуск "Кинджал"  курс на захід", - повідомили у ПС ЗСУ.

На Хмельниччині повідомили про вибухи на тлі попереджень ПС ЗСУ про "Кинджали"26.09.24, 10:10 • 53176 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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