В Україні повторна повітряна тривога через зліт МіГ-31К, ПС ЗСУ попередили про пуск "Кинджала"
Київ • УНН
По всій території України оголошено повітряну тривогу через повторний зліт ворожого МіГ-31К. Повітряні сили ЗСУ попереджають про ракетну небезпеку та закликають не ігнорувати сигнал тривоги.
По Україні оголосили повітряну тривогу на тлі повторного злету МіГ-31К ворога, про що повідомили у Повітряних силах ЗСУ, пише УНН.
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"Ракетна небезпека по всій території України по МіГ-31К. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!", - наголосили у Повітряних силах ЗСУ.
У Києві та по Україні - повітряна тривога.
"Пуск "Кинджал" курс на захід", - повідомили у ПС ЗСУ.
На Хмельниччині повідомили про вибухи на тлі попереджень ПС ЗСУ про "Кинджали"26.09.24, 10:10 • 53176 переглядiв