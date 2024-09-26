На Хмельниччині повідомили про вибухи на тлі попереджень ПС ЗСУ про "Кинджали"
Київ • УНН
У Хмельницькій області чутно звуки вибухів та оголошено повітряну тривогу. ПС ЗСУ попередили про пуск ворожих "Кинджалів" і небезпеку для регіону.
У Хмельницькій області повідомили про звуки вибухів, пише УНН.
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"На Хмельниччині чутно звуки вибухів", - повідомляє "Суспільне".
В області оголошена повітряна тривога.
Раніше ПС ЗСУ попередили про пуск ворожих "Кинджалів" і небезпеку для Хмельниччини.
Доповнення
За даними голови Хмельницької ОВА Сергія Тюріна, "сьогодні вночі, під час повітряної тривоги, сили ППО збили 3 БпЛА типу Шахед". З його слів, обійшлося без постраждалих та руйнувань.
У Києві та по областях оголошено повітряну тривогу, у столиці повідомили про вибух26.09.24, 10:04 • 60101 перегляд