В Хмельницкой области сообщили о взрывах на фоне предупреждений ПС ВСУ о «Кинжалах»

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Экс-нардеп Мосийчук заявил, что петиция об увольнении главы АРМА Думы - это шаг к очищению власти
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Экс-нардеп Мосийчук заявил, что петиция об увольнении главы АРМА Думы - это шаг к очищению власти

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Поднятие налогов существенно не повлияет на настроения инвесторов - Минэкономики
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Поднятие налогов существенно не повлияет на настроения инвесторов - Минэкономики

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Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ
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Власть Броваров никогда не стояла в стороне от проблем переселенцев - руководитель модульного городка для ВПЛ

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Политические кандалы НАБУ: почему детективы расследуют дела десятилетиями, а ВАКС выносит оправдательные приговоры
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Политические кандалы НАБУ: почему детективы расследуют дела десятилетиями, а ВАКС выносит оправдательные приговоры

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Обработка визуальной информации, математические расчеты - в КНИИСЭ рассказали о применении искусственного интеллекта в экспертной деятельности
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Обработка визуальной информации, математические расчеты - в КНИИСЭ рассказали о применении искусственного интеллекта в экспертной деятельности

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Видим динамику предоставления качественных услуг, развития сельских территорий - эксперт о населенных пунктах, которые присоединились к городским громадам
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Видим динамику предоставления качественных услуг, развития сельских территорий - эксперт о населенных пунктах, которые присоединились к городским громадам

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Ожидаются сложные времена. Эксперт рассказала, что будет с рынком недвижимости до конца года
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Ожидаются сложные времена. Эксперт рассказала, что будет с рынком недвижимости до конца года

Турция готова быть посредником между Украиной и россией для достижения мира - Эрдоган
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Руководство АРМА сознательно блокирует работу общественного совета, потому что есть что скрывать - юрист

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Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт
25 сентября 2024, 06:48  •  71394 просмотра

Чиновникам, которые врут в декларациях, не место на госслужбе, поэтому и.о. замглавы ГНС должен быть уволен - эксперт

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Хмельницкой области сообщили о взрывах на фоне предупреждений ПС ВСУ о «Кинжалах»

В Хмельницкой области сообщили о взрывах на фоне предупреждений ПС ВСУ о «Кинжалах»

Киев  •  УНН

26 сентября 2024, 07:10  •  11483 просмотра

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В Хмельницкой области слышны звуки взрывов и объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о пуске вражеских «Кинжалов» и опасности для региона.

В Хмельницкой области сообщили о звуках взрывов, пишет УНН.

Детали

«В Хмельницкой области слышны звуки взрывов», - сообщает „Суспільне“.

В области объявлена воздушная тревога.

Ранее ПС ВСУ предупредили о пуске вражеских «Кинжалов» и опасности для Хмельницкой области.

В Киеве и по областям объявлена воздушная тревога, в столице сообщили о взрыве26 сентября 2024, 07:04 • 10959 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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