В Хмельницкой области сообщили о взрывах на фоне предупреждений ПС ВСУ о «Кинжалах»
Киев • УНН
В Хмельницкой области слышны звуки взрывов и объявлена воздушная тревога. ВС ВСУ предупредили о пуске вражеских «Кинжалов» и опасности для региона.
В Хмельницкой области сообщили о звуках взрывов, пишет УНН.
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«В Хмельницкой области слышны звуки взрывов», - сообщает „Суспільне“.
В области объявлена воздушная тревога.
Ранее ПС ВСУ предупредили о пуске вражеских «Кинжалов» и опасности для Хмельницкой области.
В Киеве и по областям объявлена воздушная тревога, в столице сообщили о взрыве26 сентября 2024, 07:04 • 10959 просмотров