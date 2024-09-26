В Украине повторная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К, ВС ВСУ предупредили о пуске "Кинжала"

По Украине объявили воздушную тревогу на фоне повторного взлета МиГ-31К врага, о чем сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.

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"Ракетная опасность по всей территории Украины по МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - отметили в Воздушных силах ВСУ.

В Киеве и по Украине - воздушная тревога.

"Пуск "Кинжал" курс на запад", - сообщили в ВС ВСУ.

В Хмельницкой области сообщили о взрывах на фоне предупреждений ПС ВСУ о «Кинжалах»