В Украине повторная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К, ВС ВСУ предупредили о пуске "Кинжала"
Киев • УНН
По всей территории Украины объявлена воздушная тревога из-за повторного взлета вражеского МиГ-31К. Воздушные силы ВСУ предупреждают о ракетной опасности и призывают не игнорировать сигнал тревоги.
По Украине объявили воздушную тревогу на фоне повторного взлета МиГ-31К врага, о чем сообщили в Воздушных силах ВСУ, пишет УНН.
Детали
"Ракетная опасность по всей территории Украины по МиГ-31К. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!", - отметили в Воздушных силах ВСУ.
В Киеве и по Украине - воздушная тревога.
"Пуск "Кинжал" курс на запад", - сообщили в ВС ВСУ.
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