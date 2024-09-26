На Хмельниччині чутно вибухи після попередження ПС ЗСУ про "Кинджали"
Київ • УНН
У Хмельницькій області чутно звуки вибухів. Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракету "Кинджал" курсом на Житомир і дві ракети на Хмельниччину, в області оголошено повітряну тривогу.
У Хмельницькій області чули звуки вибухів. Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали про ракету "Кинджал" курсом на Житомир і дві ракети на Хмельниччину, передає УНН.
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На Хмельниччині чутно звуки вибухів, повідомляє "Суспільне".
Раніше у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ракету "Кинджал" курсом на Житомир і дві ракети на Хмельничину.
В області оголошена повітряна тривога.
Раніше УНН повідомляв, що по Україні оголосили повітряну тривогу на тлі повторного злету МіГ-31К ворога.