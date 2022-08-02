Ядерная программа Ирана становится все более амбициозной и мощной - МАГАТЭ

Детали

22 июля директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ядерная программа Ирана значительно продвинулась с 2015 года. По его словам, ни одна страна, не имеющая военных разработок, не обогащает уран до 60%, как это делает иранская сторона. Однако Гросси добавил, что постепенный отказ Тегерана от взятых на себя обязательств в рамках ядерного соглашения еще не означает, что Иран занимается созданием ядерного оружия.

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Тегеран имеет технические возможности для создания ядерного оружия, однако такая задача не стоит в повестке дня. Об этом заявил в понедельник глава Организации по атомной энергии Ирана, заместитель президента страны Мохаммад Эслами.

"Иран имеет технические возможности создать атомную бомбу, однако такая программа не стоит на повестке дня", – цитирует его агентство Fars.

По словам Эслами, "между Ираном и Международным агентством по атомной энергии налажено конструктивное сотрудничество, которое действует без сбоев".

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Иран будет держать камеры МАГАТЭ выключенными до тех пор, пока ядерное соглашение 2015 года не будет возобновлено.