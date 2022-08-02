Ядерная программа Ирана становится все более амбициозной и мощной - МАГАТЭ
Киев • УНН
КИЕВ. 2 августа. УНН. Ядерная программа Ирана "продвигается вперед очень и очень быстро" и "наращивает амбиции и возможности", заявил во вторник журналистам глава Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси. Об этом УНН пишет со ссылкой на Rеuters.
Детали
22 июля директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что ядерная программа Ирана значительно продвинулась с 2015 года. По его словам, ни одна страна, не имеющая военных разработок, не обогащает уран до 60%, как это делает иранская сторона. Однако Гросси добавил, что постепенный отказ Тегерана от взятых на себя обязательств в рамках ядерного соглашения еще не означает, что Иран занимается созданием ядерного оружия.
Дополнение
Тегеран имеет технические возможности для создания ядерного оружия, однако такая задача не стоит в повестке дня. Об этом заявил в понедельник глава Организации по атомной энергии Ирана, заместитель президента страны Мохаммад Эслами.
"Иран имеет технические возможности создать атомную бомбу, однако такая программа не стоит на повестке дня", – цитирует его агентство Fars.
По словам Эслами, "между Ираном и Международным агентством по атомной энергии налажено конструктивное сотрудничество, которое действует без сбоев".
Добавим
Иран будет держать камеры МАГАТЭ выключенными до тех пор, пока ядерное соглашение 2015 года не будет возобновлено.