Ядерна програма Ірану стає все більш амбітною та потужною - МАГАТЕ

Деталі

22 липня директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що ядерна програма Ірану значно просунулась із 2015 року. За його словами, жодна країна, яка не має військових розробок, не збагачує уран до 60%, як це робить іранська сторона. Однак Гроссі додав, що поступова відмова Тегерана від взятих на себе зобов'язань у рамках ядерної угоди ще не означає, що Іран займається створенням ядерної зброї.

Доповнення

Тегеран має технічні можливості для створення ядерної зброї, однак таке завдання не стоїть на порядку денному. Про це заявив у понеділок голова Організації з атомної енергії Ірану, заступник президента країни Мохаммад Есламі.

"Іран має технічні можливості створити атомну бомбу, проте така програма не стоїть на порядку денному", - цитує його агентство Fars.

За словами Есламі, "між Іраном та Міжнародним агентством з атомної енергії налагоджено конструктивну співпрацю, яка діє без збоїв".

Додамо

Іран триматиме камери МАГАТЕ вимкненими доти, доки ядерну угоду 2015 року не буде відновлено.