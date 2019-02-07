Я послал Сытника в сторону моря - Матиос
Киев • УНН
КИЕВ. 7 февраля. УНН. По обвинению в воздействии на следствие Заместитель Генерального прокурора-Главный военный прокурор Анатолий Матиос послал директора Национального антикоррупционного бюро Украины Артема Сытника в сторону моря. Об этом Матиос рассказал в программе Виталия Портникова "16+", передает УНН.
Речь идет о деле экс-главы ГФС Романа Насирова.
По словам Главного военного прокурора, на тот момент, когда Роман Насиров находился в больнице "Феофания", сестра Матиоса - нардеп Мария Матиос, была доставлена в реанимационное отделение той же клиники.
"Позвонил врач, сестра в реанимации, ситуация критическая. Я бросил все", - сказал прокурор.
Матиос добавил, что для того, чтобы потом не было инсинуаций он взял с собой журналистку Соню Кошкину, которая тогда случайно была у здания, чтобы и подтвердила по какому именно поводу он туда ехал.
"И мы заходим с Соней Кошкиной в реанимацию. А реанимации в "Феофании" одинаковые - только стеклянная стенка. Соня заходит, а я не иду к Насирова, а иду к сестре, которую капают в две руки и куча врачей. И тут звонит мне Сытник и говорит: вот вы приехали влиять на следствие. Я его послал ... в сторону моря. И сказал, что рассказывать мне, что я должен делать в частной жизни, в лечебных учреждениях, мне не надо".
Кроме того, Матиос, добавил, что Кошкина не обмолвилась о том, что он не ходил к Насирову.
"Соня Кошкина, которая тогда со мной была, никакими образом, ни написала, что "я была свидетелем того, что Матиос не ходил к Насирову". Это же можно было сказать три предложения. Я с тех пор, так сказать, побил горшки из-за мировоззренческих вещей", - заключил Матиос.
Как сообщал УНН, заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос верит, что будет раскрыто убийство журналиста Павла Шеремета.