Я послал Сытника в сторону моря - Матиос

Речь идет о деле экс-главы ГФС Романа Насирова.



По словам Главного военного прокурора, на тот момент, когда Роман Насиров находился в больнице "Феофания", сестра Матиоса - нардеп Мария Матиос, была доставлена в реанимационное отделение той же клиники.



"Позвонил врач, сестра в реанимации, ситуация критическая. Я бросил все", - сказал прокурор.



Матиос добавил, что для того, чтобы потом не было инсинуаций он взял с собой журналистку Соню Кошкину, которая тогда случайно была у здания, чтобы и подтвердила по какому именно поводу он туда ехал.



"И мы заходим с Соней Кошкиной в реанимацию. А реанимации в "Феофании" одинаковые - только стеклянная стенка. Соня заходит, а я не иду к Насирова, а иду к сестре, которую капают в две руки и куча врачей. И тут звонит мне Сытник и говорит: вот вы приехали влиять на следствие. Я его послал ... в сторону моря. И сказал, что рассказывать мне, что я должен делать в частной жизни, в лечебных учреждениях, мне не надо".

Кроме того, Матиос, добавил, что Кошкина не обмолвилась о том, что он не ходил к Насирову.

"Соня Кошкина, которая тогда со мной была, никакими образом, ни написала, что "я была свидетелем того, что Матиос не ходил к Насирову". Это же можно было сказать три предложения. Я с тех пор, так сказать, побил горшки из-за мировоззренческих вещей", - заключил Матиос.



Как сообщал УНН, заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос верит, что будет раскрыто убийство журналиста Павла Шеремета.