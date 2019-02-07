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Я послав Ситника в сторону моря - Матіос

Я послав Ситника в сторону моря - Матіос

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 лютого. УНН. За звинувачення у впливі на слідство Заступник Генерального прокурора-Головний військовий прокурор Анатолій Матіос послав директора Національного антикорупційного бюро України Артема Ситника в сторону моря. Про це Матіос розповів у програмі Романа Скрипіна “16+”, передає УНН.

Мова йде про справу екс-голови ДФС Романа Насірова.

За словами Головного військового прокурора, на той момент, коли Роман Насіров перебував у лікарні “Феофанії”, сестра Матіоса – нардеп Марія Матіос, була доправлена у реанімаційне відділення тієї ж клініки.

“Подзвонив лікар, сестра в реанімації, ситуація критична. Я кинув усе”, - сказав прокурор.

Матіос додав, що для того, аби потім не було інсинуацій він взяв із собою журналістку Соню Кошкіну, яка тоді випадково була біля приміщення, щоб та підтвердила з якого саме приводу він туди їхав.

“І ми заходимо із Сонею Кошкіною у реанімацію. А реанімації у “Феофанії” однакові – тільки скляна стінка. Соня заходить, а я не йду до Насірова, а йду до сестри, яку капають у дві руки і купа лікарів. І тут дзвонить мені Ситник і каже: от ви приїхали впливати на слідство. Я його послав… в сторону моря. І сказав, що розказувати мені, що я маю робити у приватному житті, у лікарському закладі, мені не треба”.

Крім того, Матіос, додав, що Кошкіна не обмовилась про те, що він не ходив до Насірова.

"Соня Кошкіна, яка тоді зі мною була, жодними чином, ні написала, що “я була свідком того, що Матіос не ходив до Насірова”. Це ж можна було сказати три речення. Я з того часу, так би мовити, побив горшки через світоглядні речі", - завершив Матіос.

Як повідомляв УНН, заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос вірить, що буде розкрито убивство журналіста Павла Шеремета.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

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