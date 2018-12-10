Матіос вірить, що справа убивства Шеремета буде розкрита
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Заступник Генерального прокурора – Головний військовий прокурор Анатолій Матіос вірить, що буде розкрито убивство журналіста Павла Шеремета. Про це він сказав в інтерв’ю, оприлюдненому на одному з YouTube-каналів, передає УНН.
"Випадок дрібниці може стати причиною і підставою для розкриття будь-якого злочину. Я вірю, що це трапиться, але напевно не зараз. Це дуже скрупульозна робота. Через вісім років Пукача знайшли", - сказав Матіос, відповідаючи на запитання про те, чи вірить він, що справа убивства Шеремета буде розкрита.
Нагадаємо, 20 липня 2016 року близько 7:45 у Києві невідомі підірвали автомобіль, в якому їхав на роботу журналіст Павло Шеремет.
За два роки у справі вбивства журналіста Павла Шеремета було проведено понад 20 експертиз і опитано десятки людей, про підозру нікому не повідомлялося.