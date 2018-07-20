Вбивство Шеремета: за два роки проведено понад 20 експертиз, підозру нікому не оголошено
Київ • УНН
КИЇВ. 20 липня. УНН. Станом на сьогодні у справі вбивства журналіста Павла Шеремета, яке сталося два роки тому, проведено понад 20 експертиз і опитано десятки людей, про підозру поки нікому не повідомлялось. Про це повідомив прес-секретар Генеральної прокуратури України у Facebook Андрій Лисенко, передає УНН.
“Станом на сьогодні вже проведено понад 20 різноманітних експертиз, деякі ще тривають. За словами слідчих, опитано десятки людей, проведено моніторинг ефіру мобільного зв’язку, вивчено записи камер відеоспостереження та матеріалів, які з’являлися в медіапросторі”, — повідомив А.Лисенко.
Наразі, за його словами, слідчі відпрацьовують 4 основні версії щодо мотивів скоєння вбивства Павла Шеремета: 1) професійна журналістська діяльність; 2) особисті неприязні стосунки; 3) дестабілізація обстановки в Україні; 4) помилка об’єктом (підірваний автомобіль належав Олені Притулі).
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“До проведення експертних досліджень залучено фахівців ФБР. Про підозру поки що нікому не повідомлялося. Покуратура в даному розслідуванні здійснює процесуальне керівництво”, — зазначив прес-секретар.
Як повідомляв УНН, 20 липня 2016 року близько 7:45 у Києві невідомі підірвали автомобіль, в якому їхав на роботу журналіст Павло Шеремет.