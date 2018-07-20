Убийство Шеремета: за два года проведено более 20 экспертиз, подозрение никому не объявлено
Киев • УНН
КИЕВ. 20 июля. УНН. На сегодня по делу убийства журналиста Павла Шеремета, которое произошло два года назад, проведено более 20 экспертиз и опрошены десятки людей, о подозрении пока никому не сообщалось. Об этом сообщил пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Украины в Facebook Андрей Лысенко, передает УНН.
“На сегодняшний день уже проведено более 20 различных экспертиз, некоторые еще продолжаются. По словам следователей, опрошены десятки людей, проведен мониторинг эфира мобильной связи, изучены записи камер видеонаблюдения и материалов, которые появлялись в медиапространстве”, — сообщил А.Лысенко.
Сейчас, по его словам, следователи отрабатывают 4 основные версии относительно мотивов совершения убийства Павла Шеремета: 1) профессиональная журналистская деятельность; 2) личные неприязненные отношения; 3) дестабилизация обстановки в Украине; 4) ошибка объектом (взорванный автомобиль принадлежал Елене Притуле).
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В Киеве почтили память журналиста Шеремета
“К проведению экспертных исследований привлечены специалисты ФБР. О подозрении пока никому не сообщалось. Покуратура в данном расследовании осуществляет процессуальное руководство”, — отметил пресс-секретарь.
Как сообщал УНН, 20 июля 2016 года около 7:45 в Киеве неизвестные взорвали автомобиль, в котором ехал на работу журналист Павел Шеремет.