Матиос верит, что дело убийства Шеремета будет раскрыто

"Случай мелочи может стать причиной и основанием для раскрытия любого преступления. Я верю, что это случится, но наверное не сейчас. Это очень скрупулезная работа. Через восемь лет Пукача нашли", - сказал Матиос, отвечая на вопрос о том, верит ли он, что дело убийства Шеремета будет раскрыто.

Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 в Киеве неизвестные взорвали автомобиль, в котором ехал на работу журналист Павел Шеремет.

За два года по делу убийства журналиста Павла Шеремета было проведено более 20 экспертиз и опрошены десятки людей, о подозрении никому не сообщалось.