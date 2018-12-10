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Матиос верит, что дело убийства Шеремета будет раскрыто

Киев • УНН

 • 7738 просмотра

КИЕВ. 10 декабря. УНН. Заместитель Генерального прокурора - Главный военный прокурор Анатолий Матиос верит, что будет раскрыто убийство журналиста Павла Шеремета. Об этом он сказал в интервью, опубликованном на одном из YouTube-каналов, передает УНН.

Матиос верит, что дело убийства Шеремета будет раскрыто

"Случай мелочи может стать причиной и основанием для раскрытия любого преступления. Я верю, что это случится, но наверное не сейчас. Это очень скрупулезная работа. Через восемь лет Пукача нашли", - сказал Матиос, отвечая на вопрос о том, верит ли он, что дело убийства Шеремета будет раскрыто.

Напомним, 20 июля 2016 года около 7:45 в Киеве неизвестные взорвали автомобиль, в котором ехал на работу журналист Павел Шеремет.

За два года по делу убийства журналиста Павла Шеремета было проведено более 20 экспертиз и опрошены десятки людей, о подозрении никому не сообщалось.

Украинские Национальные Новости

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