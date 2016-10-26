Й.Столтенберг: батальоны НАТО на востоке Европы не препятствуют диалогу с РФ
Киев • УНН
КИЕВ. 26 октября. УНН. Развертывание четырех батальонов НАТО на востоке Европы, в Польше и странах Балтии, не препятствует диалогу с Россией. Об этом заявил Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, передает УНН со ссылкой на Радио Свобода.
По его словам, усилением восточных границ "НАТО реагирует в ответственный, взвешенный способ на милитаристскую политику России".
"Мы продолжаем прилагать усилия для более конструктивных отношений с Россией. Для НАТО нет противоречий между сильной обороной, предсказуемой реакцией на усиление России и продолжением работы над диалогом и деэскалацией для достижения более конструктивных отношений с Россией", - сказал Й.Столтенберг.
Министры обороны стран НАТО 26-27 октября собираются на встречу в штаб-квартире НАТО, где они обсудят работу четырех батальонов, которые с нового года будут размещены в странах, расположенных на границах с Россией, и которыми будут руководить, соответственно, Канада, Германия, Великобритания и США. В частности, главы оборонных ведомств проанализируют, как усилить свое присутствие в бассейне Черного моря и способы борьбы с кибернетическими угрозами.