Й.Столтенберг: батальоны НАТО на востоке Европы не препятствуют диалогу с РФ

По его словам, усилением восточных границ "НАТО реагирует в ответственный, взвешенный способ на милитаристскую политику России".

"Мы продолжаем прилагать усилия для более конструктивных отношений с Россией. Для НАТО нет противоречий между сильной обороной, предсказуемой реакцией на усиление России и продолжением работы над диалогом и деэскалацией для достижения более конструктивных отношений с Россией", - сказал Й.Столтенберг.

Министры обороны стран НАТО 26-27 октября собираются на встречу в штаб-квартире НАТО, где они обсудят работу четырех батальонов, которые с нового года будут размещены в странах, расположенных на границах с Россией, и которыми будут руководить, соответственно, Канада, Германия, Великобритания и США. В частности, главы оборонных ведомств проанализируют, как усилить свое присутствие в бассейне Черного моря и способы борьбы с кибернетическими угрозами.