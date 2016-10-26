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Й.Столтенберг: батальйони НАТО на сході Європи не перешкоджають діалогу з РФ

Й.Столтенберг: батальйони НАТО на сході Європи не перешкоджають діалогу з РФ

Київ • УНН

 • 6736 перегляди

КИЇВ. 26 жовтня. УНН. Розгортання чотирьох батальйонів НАТО на сході Європи, у Польщі і країнах Балтії, не перешкоджає діалогу з Росією. Про це заявив Генеральний секретар НАТО Йєнс Столтенберг, передає УНН з посиланням на Радіо Свобода.

За його словами, посиленням східних кордонів “НАТО реагує у відповідальний, виважений спосіб на мілітаристську політику Росії”.

“Ми продовжуємо докладати зусиль для більш конструктивних відносин з Росією. Для НАТО немає протиріч між сильною обороною, передбачуваною реакцією на посилення Росії і продовженням роботи над діалогом і деескалацією для досягнення більш конструктивних відносин з Росією”, - сказав Й.Столтенберг.

Міністри оборони країн НАТО 26-27 жовтня збираються на зустріч в штаб-квартирі Альянсу, де вони вислухають бачення роботи чотирьох батальйонів, які з нового року будуть розміщені в країнах, розташованих на кордонах із Росією, і якими керуватимуть, відповідно, Канада, Німеччина, Велика Британія і США. Зокрема, голови оборонних відомств проаналізують, як посилити свою присутність у басейні Чорного моря і способи боротьби із кібернетичними загрозами.

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