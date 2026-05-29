Серия Xiaomi 17T в Украине: мастер телефото теперь в двух форматах

В Украине стартуют продажи Xiaomi 17T и 17T Pro с оптикой Leica и батареями до 7000 мАч. Цена новинок в Алло начинается от 27 499 гривен.

Xiaomi официально выводит на украинский рынок новое поколение серии Xiaomi Т — Xiaomi 17T и Xiaomi 17T Pro. Слоган линейки — "Мастер телефото": профессиональная телефотокамера Leica с 5x-зумом впервые доступна в обеих моделях серии. В паре с оптикой Leica Summilux, функциями Leica Live Moment и Leica Live Portrait, искусственным интеллектом Xiaomi HyperAI и дисплеями с технологией Xiaomi Vision Care серия претендует на звание имейджинг-флагмана 2026 года. Старт продаж в Украине — 28 мая 2026 года на маркетплейсе Алло, передает УНН.

Два размера корпуса — впервые в серии Xiaomi Т

Структурное нововведение линейки — два разных размера корпуса.

  • Xiaomi 17T — компактный 6,59-дюймовый корпус;
    • Xiaomi 17T Pro — полноразмерный 6,83-дюймовый флагман.

      Обе модели имеют защиту IP68.

      Цвета:

      • Xiaomi 17T: Violet, Blue, Black;
        • Xiaomi 17T Pro: Deep Blue, Deep Violet, Black.

          Камера: телефотообъектив Leica теперь в двух форматах

          Главное изменение по сравнению с предшественником — телефотокамера Leica с оптическим 5x-зумом стала доступной не только в Pro, но и в базовой модели.

          Конфигурация системы камер — тройная:

          • основная камера 50 Мп, ƒ/1.67 (17T Pro) или ƒ/1.7 (17T), OIS, сенсор Light Fusion 950 у Pro и Light Fusion 800 у базовой версии;
            • телефотокамера Leica 50 Мп, ƒ/3.0, OIS, эквивалент 115 мм, AI Ultra Zoom до 120x, макросъемка с 30 см;
              • ультраширокоугольная камера 12 Мп, ƒ/2.2, угол обзора 120°.

                Отдельная функция серии — Leica Live Moment. Камера фиксирует не только решающий момент, а и движение и эмоции, ему предшествующие. Работает на всех фокусных расстояниях основных модулей. Leica Live Portrait переносит эту логику в портретный режим: фирменный боке-эффект Leica отделяет лицо от фона, не утрачивая плавности движения и живых эмоций модели.

                В Xiaomi 17T Pro дополнительно доступна функция Live cinematography — запись в 4K с бесшовным зумом, а также запись видео 8K с частотой 30 кадр/с и 4K с частотой 120 кадр/с.

                Дисплей с технологией Xiaomi Vision Care

                Оба смартфона получили 1,5K-AMOLED-экраны с пиковой яркостью 3500 нит, что обеспечивает читабельность под прямым солнцем. Дисплеи серии — первые в отрасли, получившие сразу четыре отдельных сертификата TÜV Rheinland в категории заботы о зрении.

                Продуктивность: Dimensity 9500 и 8500-Ultra

                Основа обоих смартфонов — новое поколение процессоров MediaTek:

                • Xiaomi 17T Pro — Dimensity 9500, 3-нм техпроцесс, восьмиядерный CPU до 4,21 ГГц, GPU Mali G1-Ultra, NPU 990;
                  • Xiaomi 17T — Dimensity 8500-Ultra, 4-нм техпроцесс, GPU Mali-G720 MC8, NPU 880.

                    Память во всех версиях — LPDDR5X 9600 Мбит/с + UFS 4.1. Конфигурации: 12 + 256 ГБ и 12 + 512 ГБ для обеих моделей. Дополнительно 12 ГБ + 1 ТБ — только для Pro.

                    За охлаждение отвечает 3D-система Xiaomi IceLoop: она поддерживает стабильную продуктивность в продолжительных игровых сессиях. ОС — Xiaomi HyperOS, набор AI-функций — Xiaomi HyperAI.

                    Кремний-углеродные батареи нового поколения

                    Серия Xiaomi 17T первой среди международных флагманов Xiaomi получила кремний-углеродные аккумуляторы — это дало возможность повысить емкость без увеличения габаритов.

                    • Xiaomi 17T Pro — 7000 мА·ч, +27% по сравнению с предшественником. 100 Вт проводная и 50 Вт беспроводная гиперзарядка.
                      • Xiaomi 17T — 6500 мА·ч, +18%. Гиперзарядка 67 Вт.

                        Обе модели поддерживают реверсивную зарядку 22,5 Вт.

                        Где купить

                        Серия Xiaomi 17T доступна на маркетплейсе Алло с 28 мая 2026 года.

                        Первые покупатели серии получают дополнительные сервисы: расширенную гарантию 24 месяца при покупке с 16:30 28 мая до 30 июня 2026 года, одну бесплатную замену экрана в течение 6 месяцев с момента покупки (для покупок с 16:30 28 мая 2026 года до 28 мая 2027 года), а также 3 месяца бесплатного использования YouTube Premium и Google AI Pro.

                        Итог

                        Серия Xiaomi 17T — это прежде всего фотофлагман: телефотокамера Leica с 5x-зумом, AI Ultra Zoom до 120x, оптика Leica Summilux, Leica Live Moment и Leica Live Portrait доступны и в компактном, и в полноразмерном корпусе – формат смартфона больше не диктует качество снимков.

