X прекращает деятельность в Бразилии из-за давления судьи Верховного суда

Компания Илона Маска Х прекращает деятельность на территории Бразилии. Объясняет это давлением со стороны судьи Верховного суда страны и цензурой. Об этом говорится в заявлении Х 17 августа, передает УНН.

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«Прошлой ночью судья Верховного суда Бразилии Алешандре де Мораес угрожал нашему законному представителю в Бразилии арестом, если мы не подчинимся его цензурным приказам. Он сделал это в тайном приказе», - говорится в пресс-релизе.

Х решило безотлагательно закрыть свое представительство, чтобы защитить безопасность сотрудников, объясняется также в заявлении. Услуга соцсети остается доступной для жителей Бразилии.

«Мы глубоко расстроены тем, что были вынуждены принять это решение. Ответственность за это лежит исключительно на Алешандре де Мораеси. Его действия несовместимы с демократическим управлением. Народ Бразилии должен сделать выбор - демократия или Алешандре де Мораес», - подытожили в компании.

Глава бизнесмен Илон Маск назвал Мораеса «полнейшим позором для правосудия».

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