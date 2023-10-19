X, бывший Twitter, тестирует новую модель подписки за 1 доллар за базовые функции

Детали

Гигант социальных медиа запускает годовую подписку «Not a Bot» пока что в тестовом режиме на территории Новой Зеландии и на Филиппинах, и уверяет, что тест не повлияет на существующих пользователей.

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«Это позволит оценить потенциально мощное средство, которое поможет нам бороться с ботами и спамерами на X, уравновешивая доступность платформы с небольшой суммой комиссии», - сообщили в X, добавив, что плата не будет «фактором прибыли».

Пользователи, создающие новые учетные записи, подтвердят свою учетную запись с помощью своего номера телефона, а затем оплатят 1 доллар США. После этого они смогут использовать такие базовые функции, как публикация сообщений, лайки, ответы, репосты, добавление в закладки и цитирование сообщений. Как указывают в X, новые пользователи, которые откажутся от подписки, будут иметь доступ к функциям "только для чтения", таким как чтение публикаций, просмотр видео и подписка на учетные записи.

По данным FT, ссылающейся на информированные источники Bloomberg, компания X также изучает многоуровневую модель подписки, предусматривающую плату, в зависимости от того, сколько рекламы пользователи хотят видеть, а также другие функции, такие как возможность редактировать посты и создавать длинный контент.

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