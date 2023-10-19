X, колишній Twitter, тестує нову модель підписки за 1 долар за базові функції
Київ • УНН
КИЇВ. 19 жовтня. УНН. X, платформа соціальних мереж, раніше відома як Twitter, тестує модель підписки, за якою нові користувачі платитимуть 1 долар на рік за користування базовими функціями. Очікується, що нововведення буде слугувати засобом, який допоможе X боротися з ботами та спамерами, передає УНН з посиланням на CBS News.
Деталі
Гігант соціальних медіа запускає річну підписку «Not a Bot» поки що в тестовому режимі на території Нової Зеландії та на Філіппінах, і запевняє, що тест не вплине на наявних користувачів.
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«Це дозволить оцінити потенційно потужний засіб, який допоможе нам боротися з ботами та спамерами на X, врівноважуючи доступність платформи з невеликою сумою комісії», - повідомили в X, додавши, що плата не буде «чинником прибутку».
Користувачі, які створюють нові облікові записи, підтвердять свій обліковий запис за допомогою свого номера телефону, а потім сплатять 1 долар США. Після цього вони зможуть використовувати такі базові функції, як публікацію повідомлень, лайки, відповіді, репости, додавання до закладок та цитування повідомлень. Як вказують у X, нові користувачі, які відмовляться від підписки, матимуть доступ до функцій "лише для читання", таких як читання публікацій, перегляд відео та підписка на облікові записи.
За даними FT, що посилається на проінформовані джерела Bloomberg, компанія X також вивчає багаторівневу модель підписки, що передбачає плату, залежно від того, скільки реклами користувачі хочуть бачити, а також інші функції, такі як можливість редагувати пости і створювати довгий контент.
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