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WSJ: Трамп отозвал посла в Украине после жалоб его окружения

Киев • УНН

 • 8944 просмотра

КИЕВ. 4 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп отозвал посла Соединенных Штатов в Украине Мари Йованович из-за жалоб на то, что она препятствовала проведению расследования в отношении бывшего вице-президента Джозефа Байдена. Об этом сообщает УНН со ссылкой на The Wall Street Journal.

WSJ: Трамп отозвал посла в Украине после жалоб его окружения

По данным источников газеты, информацию о том, что Йованович пытается подорвать попытки Белого дома убедить власти в Киеве провести расследование в отношении Байдена, предоставляли Трампу его союзники, не входящие в администрацию американского лидера, а также личный адвокат президента Рудольф Джулиани.

Источники издания утверждают, что сотрудникам Госдепартамента США дали понять, что отзыв посла на Украине является одной из приоритетных задач для Трампа.

Его идею, по данным газеты, поддержал госсекретарь США Майкл Помпео.

The Wall Street Journal приводит слова Джулиани, который заявил изданию, что в преддверии отзыва Йованович он указывал Трампу на то, что в личных беседах она выражала недовольство американским президентом.

По мнению адвоката президента, посол препятствовала проведению расследования в отношении Байдена и его сына Хантера.

При этом, по словам Джулиани, весной этого года, когда он упомянул Йованович в разговоре с Трампом, тот "вспомнил, что ранее у него с ней были трудности, и он был уверен в том, что она уже уволена".

В июльском телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским, стенограмма которого была опубликована Белым домом на прошлой неделе, Трамп подтвердил, что отозвал Йованович, поскольку был очень ею недоволен.

"Бывший посол Соединенных Штатов [в Украине], женщина, неприятный человек, я хотел, чтобы вы это знали", - отметил Трамп. Йованович досрочно завершила свою работу на Украине в мае нынешнего года.

Напомним, 11 октября Мари Йованович даст показания по телефонному разговору двух лидеров в комитете по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США.

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