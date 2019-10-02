Йованович і Волкер погодилися дати свідчення в Конгресі
Київ • УНН
КИЇВ. 2 жовтня. УНН. Колишній посол США у Києві Марі Йованович і спецпредставник по Україні Курт Волкер погодилися дати свідчення в Конгресі по телефонній розмові американського лідера Дональда Трампа і українського президента Володимира Зеленського. Про це повідомило агентство Reuters з посиланням на співробітника комітету у закордонних справах Палати представників, передає УНН.
Раніше голови комітету у закордонних справах Еліот Енгел (демократ від штату Нью-Йорк), спецкомітету з розвідки Адам Шифф (демократ від штату Каліфорнія) і комітету з нагляду та урядової реформи Елайджа Каммінгс (демократ від штату Меріленд) направили держсекретареві США Майклу Помпео спільний лист , в якому зажадали від глави відомства надати законодавцям документи, що стосуються контактів президента із Зеленським, а також викликали на слухання для надання свідчень в Конгрес Йованович, Волкера, заступника помічника держсекретаря Джорджа Кента, радника Держдепартаменту Ульріха Брехбула, а також постійного представника США при ЄС Гордона Сондланда.
У вівторок Помпео в листі Енгелу заявив, що демократи намагаються "примусити" представників зовнішньополітичного відомства з'явитися на слухання, хоча законодавці не виписали для цього ніяких повісток.
Держсекретар США підкреслив, що "п'ять офіційних осіб", про які йде мова, не можуть брати участь в будь-якому допиті або слуханнях без консультації з виконавчою гілкою влади, яка гарантувала б, що в результаті цього не буде розкрита конфіденційна інформація або дані, що стосуються дипломатичного листування.
У зв'язку з цим Помпео вимагає, щоб на слуханнях разом з викликаними в Конгрес людьми був присутній юрисконсульт Держдепартаменту.
За словами Помпео, запит конгресменів може бути сприйнятий "лише як спроба залякування, погроз і неправомірної поведінки стосовно співробітників Держдепартаменту".
Нагадаємо, від адвоката Трампа у Конгресі США вимагають документи щодо України.