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Йованович и Волкер согласились дать показания в Конгрессе

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 октября. УНН. Бывший посол США в Киеве Мари Йованович и спецпредставитель по Украине Курт Волкер согласились дать показания в Конгрессе по телефонному разговору американского лидера Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сотрудника комитета по иностранным делам Палаты представителей, передает УНН.

Йованович и Волкер согласились дать показания в Конгрессе

Ранее председатели комитета по иностранным делам Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк), спецкомитета по разведке Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс (демократ от штата Мэриленд) направили госсекретарю США Майклу Помпео совместное письмо, в котором потребовали от главы ведомства предоставить законодателям документы, касающиеся контактов президента с Зеленским, а также вызвали на слушания для дачи показаний в Конгресс Йованович, Волкера, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, советника Госдепартамента Ульриха Брехбула, а также постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондланда.

Во вторник Помпео в письме Энгелу заявил, что демократы пытаются "принудить" представителей внешнеполитического ведомства явиться на слушания, хотя законодатели не выписали для этого никаких повесток.

Госсекретарь США подчеркнул, что "пять официальных лиц", о которых идет речь, не могут участвовать в каком-либо допросе или слушаниях без консультации с исполнительной ветвью власти, которая гарантировала бы, что в результате этого не будет раскрыта конфиденциальная информация или данные, касающиеся дипломатической переписки.

В связи с этим Помпео требует, чтобы на слушаниях вместе с вызванными в Конгресс людьми присутствовал юрисконсульт Госдепартамента.

По словам Помпео, запрос конгрессменов может быть воспринят "лишь как попытка запугивания, угроз и неправомерного поведения в отношении сотрудников Госдепартамента".

Напомним, от адвоката Трампа в Конгрессе США требуют документы по Украине.

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