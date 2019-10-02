Йованович и Волкер согласились дать показания в Конгрессе
Киев • УНН
КИЕВ. 2 октября. УНН. Бывший посол США в Киеве Мари Йованович и спецпредставитель по Украине Курт Волкер согласились дать показания в Конгрессе по телефонному разговору американского лидера Дональда Трампа и украинского президента Владимира Зеленского. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на сотрудника комитета по иностранным делам Палаты представителей, передает УНН.
Ранее председатели комитета по иностранным делам Элиот Энгел (демократ от штата Нью-Йорк), спецкомитета по разведке Адам Шифф (демократ от штата Калифорния) и комитета по надзору и правительственной реформе Элайджа Каммингс (демократ от штата Мэриленд) направили госсекретарю США Майклу Помпео совместное письмо, в котором потребовали от главы ведомства предоставить законодателям документы, касающиеся контактов президента с Зеленским, а также вызвали на слушания для дачи показаний в Конгресс Йованович, Волкера, заместителя помощника госсекретаря Джорджа Кента, советника Госдепартамента Ульриха Брехбула, а также постоянного представителя США при ЕС Гордона Сондланда.
Во вторник Помпео в письме Энгелу заявил, что демократы пытаются "принудить" представителей внешнеполитического ведомства явиться на слушания, хотя законодатели не выписали для этого никаких повесток.
Госсекретарь США подчеркнул, что "пять официальных лиц", о которых идет речь, не могут участвовать в каком-либо допросе или слушаниях без консультации с исполнительной ветвью власти, которая гарантировала бы, что в результате этого не будет раскрыта конфиденциальная информация или данные, касающиеся дипломатической переписки.
В связи с этим Помпео требует, чтобы на слушаниях вместе с вызванными в Конгресс людьми присутствовал юрисконсульт Госдепартамента.
По словам Помпео, запрос конгрессменов может быть воспринят "лишь как попытка запугивания, угроз и неправомерного поведения в отношении сотрудников Госдепартамента".
Напомним, от адвоката Трампа в Конгрессе США требуют документы по Украине.