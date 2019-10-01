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От адвоката Трампа в Конгрессе США требуют документы по Украине

Киев • УНН

 • 11702 просмотра

КИЕВ. 1 октября. УНН. Три комитета Палаты представителей Конгресса США - по вопросам разведки, иностранных дел и надзора и реформ - официально требуют у адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани документы, касающиеся скандала вокруг Трампа и Украины. Соответствующий запрос обнародован на сайте одного из комитетов Палаты представителей, передает УНН.

От адвоката Трампа в Конгрессе США требуют документы по Украине

"Неспособность или отказ выполнить повестку, даже по требованию президента или Белого дома, станет доказательством препятствование расследованию Палаты представителей по импичменту и может быть использовано подтолкнуть к неблагоприятным выводам о вас и президенте", - говорится в запросе.

Отмечается, что рассмотрение включает расследования обвинений, что "вы действовали как агент президента в схеме, направленной на продвижение его личных политических интересов через использование полномочий Офиса президента".

Как указано в запросе, материалы необходимо предоставить до 15 октября.

Как сообщал УНН, ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, попробовав давить на украинскую власть относительно расследования дела сына своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.

25 сентября Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.

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