От адвоката Трампа в Конгрессе США требуют документы по Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 1 октября. УНН. Три комитета Палаты представителей Конгресса США - по вопросам разведки, иностранных дел и надзора и реформ - официально требуют у адвоката президента США Дональда Трампа Руди Джулиани документы, касающиеся скандала вокруг Трампа и Украины. Соответствующий запрос обнародован на сайте одного из комитетов Палаты представителей, передает УНН.
"Неспособность или отказ выполнить повестку, даже по требованию президента или Белого дома, станет доказательством препятствование расследованию Палаты представителей по импичменту и может быть использовано подтолкнуть к неблагоприятным выводам о вас и президенте", - говорится в запросе.
Отмечается, что рассмотрение включает расследования обвинений, что "вы действовали как агент президента в схеме, направленной на продвижение его личных политических интересов через использование полномочий Офиса президента".
Как указано в запросе, материалы необходимо предоставить до 15 октября.
Как сообщал УНН, ранее в американских СМИ появилась информация о том, что Трамп мог нарушить правила нацбезопасности во время разговора с Президентом Украины Владимиром Зеленским, попробовав давить на украинскую власть относительно расследования дела сына своего конкурента на выборах 2020 года Джо Байдена.
25 сентября Белый дом обнародовал расшифровку разговора Трампа и Зеленского.